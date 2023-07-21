Откроют ли в Днепре детские сады с 1 сентября

В детских садах города ремонтируют укрытие. Чтобы дети могли вернуться в сады, необходимо, чтобы хранилища проинспектировали представители ГСЧС и выдали положительный акт о том, что эти помещения безопасны.
Как отметила директор департамента гуманитарной политики Ксения Сушко, пока садики открывать не будут.
До конечного результата (получение положительного акта ГСЧС) еще не один шаг, но уже можно пересмотреть. Не спрашивайте, с первого сентября открытие садов не планируется. Причины объективные, – написала Ксения Сушко на своей Facebook-странице.
На фото садики в Новокодацком районе города, укрытия в которых уже отремонтировали.
В отличие от воспитанником садиков, школьники в этом году смогут вернуться к очной учебе. С 1 сентября в Днепре заработают 116 учебных заведений, где обустроены укрытия. ЗДЕСЬ мы рассказывали об изменениях, которые ждут родителей и детей в новом учебном году.
Читайте также:
Автор:
Вот почему техосмотр важен!
Сегодня утром жители Днепропетровщины слышали взрыв.
Важная информация!
Шукайте свою адресу.
Лучше выбрать другой маршрут!
Вот почему техосмотр важен!
Сегодня утром жители Днепропетровщины слышали взрыв.
Недавно у жителей Днепра в платежках за доставку газа изменился оператор газораспределения: вместо "Днепрогаза" теперь "Газсети".
Вчера, 20 июля, в 17:40 на линию «101» сообщили, что на улице Партизанской в селе Хуторо-Губиниха Днепровского района посреди дороги горит фура.
Важная информация!
Возможно, сегодня будет и дождь.
В Новомосковске, что на Днепропетровщине, вандалы изуродовали мемориал, посвященный военным.
Шукайте свою адресу.
Семья из Кривого Рога попала в ДТП по дороге в Хмельницкий.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!