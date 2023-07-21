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Откроют ли в Днепре детские сады с 1 сентября

Сегодня 10:16
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Представители ГумДепа Днепра рассказали, откроются ли в городе детские сады.

Новости Днепра про Откроют ли в Днепре детские сады с 1 сентября

В детских садах города ремонтируют укрытие. Чтобы дети могли вернуться в сады, необходимо, чтобы хранилища проинспектировали представители ГСЧС и выдали положительный акт о том, что эти помещения безопасны.

Как отметила директор департамента гуманитарной политики Ксения Сушко, пока садики открывать не будут.

До конечного результата (получение положительного акта ГСЧС) еще не один шаг, но уже можно пересмотреть. Не спрашивайте, с первого сентября открытие садов не планируется. Причины объективные, – написала Ксения Сушко на своей Facebook-странице.

На фото садики в Новокодацком районе города, укрытия в которых уже отремонтировали.

Новости Днепра про Откроют ли в Днепре детские сады с 1 сентября

Новости Днепра про Откроют ли в Днепре детские сады с 1 сентября

Новости Днепра про Откроют ли в Днепре детские сады с 1 сентября

В отличие от воспитанником садиков, школьники в этом году смогут вернуться к очной учебе. С 1 сентября в Днепре заработают 116 учебных заведений, где обустроены укрытия. ЗДЕСЬ мы рассказывали об изменениях, которые ждут родителей и детей в новом учебном году.

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