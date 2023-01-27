Отключили свет: что делать, если карта осталась в банкомате

Во время экстренных и аварийных отключений электричества в Днепре свет может пропасть в любую минуту. Произойти это может где угодно: и дома, и в магазине и даже в банке. А вот что делать, когда свет пропал как раз в то время, когда жители Днепра снимали деньги в банкомате и при этом все, что успела сделать эта «машина» - только забрать карточку, а владелец пластика – подтвердить операцию, но не получить деньги – разбирались журналисты dnepr.info.

Первое, что нужно сделать – это позвонить на «горячую линию» банка, клиентом которого вы являетесь. Даже если не знаете номер, он должен быть указан на банкомате или в мобильном приложении. Оператору нужно сообщить адрес банкомата и время проведения операции. После принятия заявки деньги должны вернуть на карточку. Также можно обратиться в ближайшее банковское отделение. Проверка заявления – процесс не быстрый, может занять несколько банковских дней.

При работе с терминалом нужно действовать аналогично – звонить в банк. Когда заявление будет обработано и деньги в терминале пересчитают, необходимую сумму либо вернут на карту, либо зачислят на карту получателя, если свет пропал во время перевода денег.

Напомним, снять средства с карты можно в аптеке, кассе супермаркета, на АЗС. Для проведения операции нужно сначала оплатить товар картой и сказать кассиру о желании снять наличные деньги. Минимальная сумма, которую можно снять с карты на кассе – 500 грн, максимальная – 600 грн.

Самый безопасный метод снятия наличных при аварийных отключениях света – банкомат в банковском отделении или рядом. Также в Нацбанке в декабре 2022 года была разработана карта, показывающая дежурные отделения банков, которые работают даже во время отключения света. Посмотреть ее можно тут.

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