Отключили свет: что делать, если карта осталась в банкомате

Первое, что нужно сделать – это позвонить на «горячую линию» банка, клиентом которого вы являетесь. Даже если не знаете номер, он должен быть указан на банкомате или в мобильном приложении. Оператору нужно сообщить адрес банкомата и время проведения операции. После принятия заявки деньги должны вернуть на карточку. Также можно обратиться в ближайшее банковское отделение. Проверка заявления – процесс не быстрый, может занять несколько банковских дней.
При работе с терминалом нужно действовать аналогично – звонить в банк. Когда заявление будет обработано и деньги в терминале пересчитают, необходимую сумму либо вернут на карту, либо зачислят на карту получателя, если свет пропал во время перевода денег.
Напомним, снять средства с карты можно в аптеке, кассе супермаркета, на АЗС. Для проведения операции нужно сначала оплатить товар картой и сказать кассиру о желании снять наличные деньги. Минимальная сумма, которую можно снять с карты на кассе – 500 грн, максимальная – 600 грн.
Самый безопасный метод снятия наличных при аварийных отключениях света – банкомат в банковском отделении или рядом. Также в Нацбанке в декабре 2022 года была разработана карта, показывающая дежурные отделения банков, которые работают даже во время отключения света. Посмотреть ее можно тут.
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