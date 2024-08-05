Отключение света в Днепре 6 августа: кому не повезет

В Днепре и области 6 августа отключения света не планируются. Об этом сообщили в Укрэнерго. Это означает, что графики почасовых отключений не будут действовать, и целый день мы проживем с электричеством.
Впрочем, некоторым абонентам ЦЭК временно отключат электроэнергию на время проведения плановых ремонтных работ. Так, во вторник, 6 августа света не будет с 08:00 до 18:00 по адресу:
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