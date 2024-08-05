Отключение света в Днепре 6 августа: кому не повезет

В Днепре свет не будут выключать, но некоторым не повезет.

В Днепре и области 6 августа отключения света не планируются. Об этом сообщили в Укрэнерго. Это означает, что графики почасовых отключений не будут действовать, и целый день мы проживем с электричеством.

Впрочем, некоторым абонентам ЦЭК временно отключат электроэнергию на время проведения плановых ремонтных работ. Так, во вторник, 6 августа света не будет с 08:00 до 18:00 по адресу:

ул. Оздоровительная: 8;

СТ «Лесная красотка»: 16, 60;

ул. 152-й Дивизии: 160Д;

ул. Аэродром: 14Б, 32, 147, 211, 227, 271, 303;

ул. Аэропорт: 33, 37, 70, 145, 160Б, 160Г, 187, 209, 210А, 210Г, 211, 223А, 250, 263, 303;

ул. Строителей: 10Н, 17.

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