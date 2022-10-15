Отказался сотрудничать: оккупанты расстреляли главного дирижера Херсонского театра

Во временно оккупированном Херсоне российские военные убили украинского музыканта, главного дирижера Херсонского музыкального драматического театра Юрия Керпатенко.

Об этом сообщили в Министерстве культуры Украины.

Известно, что российские оккупанты вместе с местными коллаборантами планировали организовать и провести к Международному дню музыки концерт с участием камерного оркестра «Гилея». Дирижером «Гилеи» был Керпатенко.

Его пригласили «на разговор» и предложили сотрудничество. Музыкант отказался.

После того, как Юрий Керпатенко отказался сотрудничать с оккупантами, российские военные застрелили его в собственном доме, – говорится в сообщении украинского Минкульта.

Светлая память погибшему! Искренние соболезнования его родным и друзьям!

Напомним, ранее мы писали, что в Кирилловке на пляже обнаружили труп известного бизнесмена. Вероятно, его убили оккупанты.

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