Отказался сотрудничать: оккупанты расстреляли главного дирижера Херсонского театра

Об этом сообщили в Министерстве культуры Украины.
Известно, что российские оккупанты вместе с местными коллаборантами планировали организовать и провести к Международному дню музыки концерт с участием камерного оркестра «Гилея». Дирижером «Гилеи» был Керпатенко.
Его пригласили «на разговор» и предложили сотрудничество. Музыкант отказался.
После того, как Юрий Керпатенко отказался сотрудничать с оккупантами, российские военные застрелили его в собственном доме, – говорится в сообщении украинского Минкульта.
Светлая память погибшему! Искренние соболезнования его родным и друзьям!
Напомним, ранее мы писали, что в Кирилловке на пляже обнаружили труп известного бизнесмена. Вероятно, его убили оккупанты.
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