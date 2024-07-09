Отказ в предоставлении государственной компенсации на поврежденное от обстрелов жилье: куда обращаться в Днепре, чтобы получить помощь

Жители Днепра, жилье которых пострадало от вражеских обстрелов и было отказано в предоставлении государственной компенсации, могут получить материальную помощь от города.

В 2023 году в Украине появилась услуга «єВідновлення». Благодаря ей граждане, жилье которых пострадало от войны, могут получить компенсацию по его восстановлению. После подачи заявления на получение средств и соответствующих документов, человек ожидает поступления средств на специальный счет в Действии. Однако есть много оснований, когда в предоставлении компенсации может быть отказано. К примеру, ремонтные работы уже проведены на момент обращения за компенсацией. В таком случае днепряне могут получить материальную помощь из городского бюджета.

Об этом сообщили в городском совете.

Чтобы получить средства от города на восстановление поврежденного жилья, следует обратиться в управление социальной защиты департамента по адресу: ул. Шевченко, 11. Там рассмотрят возможность предоставления пострадавшему материальной помощи за счет бюджета громады.

Для оформления государственной компенсации или материальной помощи, оказываемой городом, необходимо обязательно предоставить подтверждающие документы на право собственности, удостоверяющие личность, гражданство или разрешение на представительство интересов других совладельцев. В городском совете также напомнили, что в Днепре работают все службы, которые помогают в восстановлении утраченных документов: ЦНАП, миграционная служба, органы регистрации актов гражданского состояния, полиция.

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