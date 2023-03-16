Отдал за Украину самое дорогое — свою жизнь: на войне с рф погиб сапер из Днепропетровщины

«С каждым таким известием мы чувствуем, как сиротеет наш город. Оно теряет тех, кто рос здесь, создавал свои семьи, был частью нашей общины. Александр защищал государство от оккупантов. Его навсегда запомнят как Защитника Украины». – говорится в сообщении.

Снова Днепропетровщина получила тяжелое известие с фронта. Еще один наш земляк отдал за Украину дороже всего – свою жизнь.

Среди задержанных – местные жители, в том числе с криминальным…

Преступление произошло 11 марта около 19:50 возле одного из магазинов…

Более 60 людей заразились коронавирусом в Днепре за сутки.

Какая ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 15 марта По состоянию на 18:00 на всех объектах КП Днепроводоканал», а также на теплоснабжающих предприятиях: КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр» обесточивания отсутствуют. просмотров

В Днепре мужчина прятал похищенный мотоцикл посреди кухни Преступление произошло 11 марта около 19:50 возле одного из магазинов по улице Янтарной в Индустриальном районе города. Владелец оставил мотоцикл на парковке и совершал покупки, а когда через 10 минут вернулся – транспортного средства уже не обнаружил. О произошедшем сразу… просмотров

Нашли только останки: на Днепропетровщине в подвале гимназии замуровали кошек В подвале гимназии №39 в Каменском нашли трупы котов. Бездомных животных замуровали там специально, не оставив им никаких шансов на спасение. просмотров

Мальчик, потерявший мать из-за удара ракеты рф в дом на Победе, получил квартиру от застройщика и города Два месяца назад очередное военное преступление россиян унесло жизни 46 мирных людей в Днепре. Оккупанты попали в жилой дом на Победе ракетой Х22, которая разрушила два тамошних подъезда, убила их жителей и проходивших мимо прохожих. 0 просмотров

Оставили на капоте авто венок: в Кривом Роге неизвестные требовали у мужчины 3000 долларов «долга» Среди задержанных – местные жители, в том числе с криминальным опытом. Обоим фигурантам объявлены подозрения. За вымогательство им может грозить до 12 лет тюрьмы. просмотров