Отдал за Украину самое дорогое — свою жизнь: на войне с рф погиб сапер из Днепропетровщины

10 марта вблизи населенного пункта Железнянское, что в Донецкой области, погиб сапер инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения Александр Сергеевич Овчаров.
Герой был родом из Новомосковска.
Печальную новость о гибели земляка обнародовал городской голова Сергей Резник.
«С каждым таким известием мы чувствуем, как сиротеет наш город. Оно теряет тех, кто рос здесь, создавал свои семьи, был частью нашей общины. Александр защищал государство от оккупантов. Его навсегда запомнят как Защитника Украины». – говорится в сообщении.
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