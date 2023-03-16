Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Отдал за Украину самое дорогое — свою жизнь: на войне с рф погиб сапер из Днепропетровщины

Отдал за Украину самое дорогое — свою жизнь: на войне с рф погиб сапер из Днепропетровщины

Сегодня 07:15
просмотров

Снова Днепропетровщина получила тяжелое известие с фронта. Еще один наш земляк отдал за Украину дороже всего – свою жизнь.

Новости Днепра про Отдал за Украину самое дорогое - свою жизнь: на войне с рф погиб сапер из Днепропетровщины

10 марта вблизи населенного пункта Железнянское, что в Донецкой области, погиб сапер инженерно-саперной роты группы инженерного обеспечения Александр Сергеевич Овчаров.

Герой был родом из Новомосковска.

Печальную новость о гибели земляка обнародовал городской голова Сергей Резник.

«С каждым таким известием мы чувствуем, как сиротеет наш город. Оно теряет тех, кто рос здесь, создавал свои семьи, был частью нашей общины. Александр защищал государство от оккупантов. Его навсегда запомнят как Защитника Украины». – говорится в сообщении.

Читайте также:

Новости Днепра про Отдал за Украину самое дорогое - свою жизнь: на войне с рф погиб сапер из ДнепропетровщиныУкраїнська Новости Днепра про Отдал за Украину самое дорогое - свою жизнь: на войне с рф погиб сапер из ДнепропетровщиныРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре за сутки зафиксировано 62 случая заболевания COVID-19
    Новости Днепра
    Сегодня 06:45
    В Днепре за сутки зафиксировано 62 случая заболевания COVID-19

    Более 60 людей заразились коронавирусом в Днепре за сутки.

    В Днепре мужчина прятал похищенный мотоцикл посреди кухни
    Новости Днепра
    Вчера 21:15
    В Днепре мужчина прятал похищенный мотоцикл посреди кухни

    Преступление произошло 11 марта около 19:50 возле одного из магазинов…

    Нашли только останки: на Днепропетровщине в подвале гимназии замуровали кошек
    Новости Днепра
    Вчера 20:30
    Нашли только останки: на Днепропетровщине в подвале гимназии замуровали кошек

    В подвале гимназии №39 в Каменском нашли трупы котов. Бездомных…

    Оставили на капоте авто венок: в Кривом Роге неизвестные требовали у мужчины 3000 долларов «долга»
    Новости Днепра
    Вчера 19:45
    Оставили на капоте авто венок: в Кривом Роге неизвестные требовали у мужчины 3000 долларов «долга»

    Среди задержанных – местные жители, в том числе с криминальным…

    Последние новости

    В Днепре за сутки зафиксировано 62 случая заболевания COVID-19
    В Днепре за сутки зафиксировано 62 случая заболевания COVID-19

    Более 60 людей заразились коронавирусом в Днепре за сутки.

    Сегодня 06:45
    просмотров
    Погода в Днепре в четверг, 16 марта: ожидается мелкий дождь
    Погода в Днепре в четверг, 16 марта: ожидается мелкий дождь

    Захватите с собой зонт!

    Сегодня 06:15
    0
    просмотров
    Какая ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 15 марта
    Какая ситуация с водой и теплом в Днепре на вечер 15 марта

    По состоянию на 18:00 на всех объектах КП Днепроводоканал», а также на теплоснабжающих предприятиях: КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр» обесточивания отсутствуют.

    Вчера 22:00
    просмотров
    В Днепре мужчина прятал похищенный мотоцикл посреди кухни
    В Днепре мужчина прятал похищенный мотоцикл посреди кухни

    Преступление произошло 11 марта около 19:50 возле одного из магазинов по улице Янтарной в Индустриальном районе города. Владелец оставил мотоцикл на парковке и совершал покупки, а когда через 10 минут вернулся – транспортного средства уже не обнаружил. О произошедшем сразу…

    Вчера 21:15
    просмотров
    Нашли только останки: на Днепропетровщине в подвале гимназии замуровали кошек
    Нашли только останки: на Днепропетровщине в подвале гимназии замуровали кошек

    В подвале гимназии №39 в Каменском нашли трупы котов. Бездомных животных замуровали там специально, не оставив им никаких шансов на спасение.

    Вчера 20:30
    просмотров
    Мальчик, потерявший мать из-за удара ракеты рф в дом на Победе, получил квартиру от застройщика и города
    Мальчик, потерявший мать из-за удара ракеты рф в дом на Победе, получил квартиру от застройщика и города

    Два месяца назад очередное военное преступление россиян унесло жизни 46 мирных людей в Днепре. Оккупанты попали в жилой дом на Победе ракетой Х22, которая разрушила два тамошних подъезда, убила их жителей и проходивших мимо прохожих.

    Вчера 19:49
    0
    просмотров
    Оставили на капоте авто венок: в Кривом Роге неизвестные требовали у мужчины 3000 долларов «долга»
    Оставили на капоте авто венок: в Кривом Роге неизвестные требовали у мужчины 3000 долларов «долга»

    Среди задержанных – местные жители, в том числе с криминальным опытом. Обоим фигурантам объявлены подозрения. За вымогательство им может грозить до 12 лет тюрьмы.

    Вчера 19:45
    просмотров
    Сегодня начинается двухдневная магнитная буря: как защититься днепрянам
    Сегодня начинается двухдневная магнитная буря: как защититься днепрянам

    Магнитная буря средней силы накроет землю 15 и 16 марта. 15 марта пик солнечной активности выпадает на вечер, 16 числа - на вечер и ночь.

    Вчера 19:15
    просмотров
    ВСУ уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и пункт управления РФ, — Генштаб
    ВСУ уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и пункт управления РФ, — Генштаб

    Украинские военные уничтожили две радиолокационные станции оккупантов и атаковали пункт управления РФ.

    Вчера 18:45
    0
    просмотров
    Рядом образовалась пробка: в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП (ВИДЕО)
    Рядом образовалась пробка: в Днепре на съезде с Нового моста произошло ДТП (ВИДЕО)

    В Днепре на съезде с Нового моста – ДТП.

    Вчера 17:59
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх