От возгорания травы загорелось пять зданий на Днепропетровщине

В Марганце горели хозяйственные постройки.
Вызов о природном пожаре спасатели получили в 12:29, 14 августа. Местные жители сообщили, что загорелась сухая трава на улице Героев Крут города Марганец Никопольского района.
Впрочем, огонь, охвативший более 1 га открытой территории, перекинулся на здания в городе.
От огня произошло возгорание пяти хозяйственных построек на территории четырех частных домовладений. Общая площадь поврежденных сараев составляет 146 кв.м, говорится в сообщении.
В 14:24 пламя ликвидировано.
Погибших и травмированных нет.
Отметим, сейчас в Днепропетровской области действует чрезвычайный уровень пожарной опасности, поэтому подобные ситуации могут повториться. Не разжигайте костер на природе и не жгтите сухостой.
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