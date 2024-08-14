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От возгорания травы загорелось пять зданий на Днепропетровщине

Сегодня 18:37
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Из-за природного пожара чуть не сгорели хозяйственные постройки.

Новости Днепра про От возгорания травы загорелось пять зданий на Днепропетровщине

В Марганце горели хозяйственные постройки.

Вызов о природном пожаре спасатели получили в 12:29, 14 августа. Местные жители сообщили, что загорелась сухая трава на улице Героев Крут города Марганец Никопольского района.

Впрочем, огонь, охвативший более 1 га открытой территории, перекинулся на здания в городе.

От огня произошло возгорание пяти хозяйственных построек на территории четырех частных домовладений. Общая площадь поврежденных сараев составляет 146 кв.м, говорится в сообщении.

В 14:24 пламя ликвидировано.

Погибших и травмированных нет.

Новости Днепра про От возгорания травы загорелось пять зданий на Днепропетровщине

Отметим, сейчас в Днепропетровской области действует чрезвычайный уровень пожарной опасности, поэтому подобные ситуации могут повториться. Не разжигайте костер на природе и не жгтите сухостой.

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Новости Днепра про От возгорания травы загорелось пять зданий на ДнепропетровщинеУкраїнська Новости Днепра про От возгорания травы загорелось пять зданий на ДнепропетровщинеРусский

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