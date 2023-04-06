От семи до десяти: в Новомосковске мужчина украл золото у женщины

В Новомосковске мужчина ограбил женщину и пытался сбежать из города.

Вчера, 5 апреля, на улице возле дома мужчина сорвал золотую цепочку с кольцом с шеи женщины и скрылся с места происшествия. Вора начали разыскивать полицейские и в течение двух часов установили личность злоумышленника и местонахождение.

Грабителем оказался ранее судимый 37-летний житель Львовской области. Его задержали на автовокзале, когда он пытался уехать из города. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от семи до десяти лет.

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