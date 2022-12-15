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  • От друзей осталась только память: в Днепре лечат спасателя, раненого во время разминирования

От друзей осталась только память: в Днепре лечат спасателя, раненого во время разминирования

Сегодня 10:45
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В Днепре спасают сотрудника ГСЧС, получившего ранения во время разминирования.

Новости Днепра про От друзей осталась только память: в Днепре лечат спасателя, раненого во время разминирования

Как рассказал гендиректор областной больницы Мечникова Сергей Рыженко, в Днепре спасают сотрудника ГСЧС, пострадавшего во время разминирования Константиновки.

Станислав – спасатель-взрывотехник. В Константиновке вместе с коллегами они занимались разминированием частных домов. К сожалению, в одном из помещений произошел взрыв и Станислав получил тяжелые ранения.

Еще двое взрывотехников погибли.

Станислав находится в днепровской больнице. Его состояние стабилизировали, но предстоит долгий путь реабилитации. Рядом со спасателем его жена.

После взрыва он впервые увидел жену Ангелину. На строгом лице появилась слеза, тихо сказал: она одна такая, она всегда будет рядом, всегда ждет и знает, что я вернусь, – рассказал Сергей Рыженко.

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Новости Днепра про От друзей осталась только память: в Днепре лечат спасателя, раненого во время разминированияУкраїнська Новости Днепра про От друзей осталась только память: в Днепре лечат спасателя, раненого во время разминированияРусский

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