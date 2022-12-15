От друзей осталась только память: в Днепре лечат спасателя, раненого во время разминирования

Как рассказал гендиректор областной больницы Мечникова Сергей Рыженко, в Днепре спасают сотрудника ГСЧС, пострадавшего во время разминирования Константиновки.
Станислав – спасатель-взрывотехник. В Константиновке вместе с коллегами они занимались разминированием частных домов. К сожалению, в одном из помещений произошел взрыв и Станислав получил тяжелые ранения.
Еще двое взрывотехников погибли.
Станислав находится в днепровской больнице. Его состояние стабилизировали, но предстоит долгий путь реабилитации. Рядом со спасателем его жена.
После взрыва он впервые увидел жену Ангелину. На строгом лице появилась слеза, тихо сказал: она одна такая, она всегда будет рядом, всегда ждет и знает, что я вернусь, – рассказал Сергей Рыженко.
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