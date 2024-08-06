От 45 тысяч гривен: ТОП самых высокооплачиваемых вакансий в Днепре

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Так, до 80 000 тыс. грн готовы платить шеф-повару (выездной ресторан) в кейтеринговой компании «LS Catering».

Инспекция по труду и занятости населения Днепровского городского совета обнародовала перечень актуальных вакансий в Днепре с высокой зарплатой.

В Днепре снова изменили схему движения в центре города.

Днепр будет со светом, но есть и те, кому не…

Кому в Днепре 7 августа будут выключать свет Днепр будет со светом, но есть и те, кому не повезет. 0 просмотров

В каких случаях жителю Днепра могут не выписать е-рецепт на лекарства и что делать: инструкция Жители Днепра, которым для лечения необходимы рецептурные лекарственные препараты, должны обратиться к врачу за рецептом. Медицинский работник может выписать е-рецепт один раз, а после просто дистанционно обновлять его, при этом пациенту не нужно будет каждый раз ходить за рецептом к… просмотров