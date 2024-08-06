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От 45 тысяч гривен: ТОП самых высокооплачиваемых вакансий в Днепре

Сегодня 17:46
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Появился список актуальных на начало августа вакансий.

Новости Днепра про От 45 тысяч гривен: ТОП самых высокооплачиваемых вакансий в Днепре

Инспекция по труду и занятости населения Днепровского городского совета обнародовала перечень актуальных вакансий в Днепре с высокой зарплатой.

Так, до 80 000 тыс. грн готовы платить шеф-повару (выездной ресторан) в кейтеринговой компании «LS Catering».

Среди других вакансий:

  • 70 тыс. грн предлагают зарплату заместителю директора производства (переработка с/х культур) на Баловском элеваторе, с. Партизанское.
  • До 55 тыс. грн – на такую ​​зарплату приглашают автослесаря в «Алмаз Мотор «Тойота Центр».
  • 50 тыс. грн + бонусы предложение для косметолога от центра «Лазерхауз»
  • До 45 тыс. грн обещают вознаграждение дизайнеру штор компании «VisSon».

Узнать контакты работодателей можно ТУТ. Посмотреть больше вакансий ТУТ.

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Новости Днепра про От 45 тысяч гривен: ТОП самых высокооплачиваемых вакансий в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про От 45 тысяч гривен: ТОП самых высокооплачиваемых вакансий в ДнепреРусский

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