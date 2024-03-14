Осудили шпиона, который искал HIMARS в Днепропетровской области

В Днепропетровской области осудили вражеского шпиона.

Суд признал виновным жителя Никопольского района в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, сообщили в областной прокуратуре.

Как уточнили в СБУ, мужчина пытался обнаружить возможные боевые позиции артиллерии ВСУ на прифронтовой территории области. Прежде его интересовали места базирования реактивных артсистем HIMARS и высокоточных гаубиц М777.

Также российский агент фиксировал последствия воздушных атак РФ по энергообъектам в южной части региона. Информацию о вражеских «прилетах» фигурант отправлял россиянам, чтобы они смогли планировать новые удары.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника еще в октябре 2022 года. Собранные против мужчины доказательства предоставили во время суда, который признал шпиона виновным в государственной измене и назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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