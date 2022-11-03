Остров, парк и пороги реки: ТОП-5 мест, где в Днепре и рядом могут быть спрятаны клады

Днепр и область – места богатые на клады. По крайней мере, так говорят легенды. На территории Днепропетровщины можно найти золото гетьмана Ивана Мазепы, казака Ивана Подковы, схрон с монетами Богдана Хмельницкого, клад Байды Вишневецкого. А еще золотой клад может находится в стенах, а точнее под стенами Дворца студентов.

Легенды гласят, что в конце XVIII ст в одной из подземных «комнат» княжеского дворца Потемкин замуровал часть своих богатств, которые находились в замке. Сделал он это перед кончиной и тайну о том, правда это или вымысел – унес с собой в могилу. Но то, что под Дворцом студентом существует лабиринт из подземелий было доказано историками более века назад. О них в своих трудах упоминал Дмитрий Яворницкий. По его словам, пройти историку удалось около 300 метров, после чего он наткнулся на завалы. Подземный тоннель под Дворцом ищут до сих пор. Существует несколько версий о том, где может быть вход и выход из них. По словам историков, находясь под землей можно было выйти у нынешней Соборной церкви, у гостиницы «Рассвет», возле самого Дворца студентов, а также существовал еще один вход-выход на территории нынешней областной больницы.

Горная часть Днепра оказалась местом довольно щедрым на клады. Еще одно предание говорит, что на Монастырском острове казак Байда Вишневецкий построил себе замок, в подвалах которого спрятал несколько сундуков с золотыми монетами – это была награда причитающаяся войску за успехи в походах. Но раздать побратимам золото Байда не успел, попал в плен в Турции, где и умер, а подвалы замка на острове были засыпаны землей.

Еще одна легенда гласит о том, что в районе днепровских порогов казаки под предводительством Ивана Подковы «потеряли» статую коня из золота. Ее вывезли из Стамбула во время одного из походов, но на пути домой «чайка» напоролась на один из порогов и утонула вместе с тем, что было на ее борту. Некоторые уверяют, что несколько десятков кило чистого золота до сих пор лежат где-то на дне реки. После строительства Днепро ГЭСа в 1930-х годах пороги ушли под воду и проверить есть ли где-то на дне золото – невозможно.

На дне Верхнеднепровского водохранилища также может быть клад – бочонки с золотыми монетами Ивана Мазепы. Уезжая из Полтавы гетьман переправлялся через Днепр по территории, что сегодня как раз проходит через Верхнеднепровский район. По не подтвержденным данным, часть поклажи – несколько бочонков с золотом и серебром, Мазепа был вынужден кинуть в воду. На берегу он пометил место, куда кинул деньги. В конце 1890-х годов Дмитрию Яворницкому на том месте удалось найти несколько золотых монет, но клада не было. Сейчас территория, где «стояла» метка Мазепы затоплена.

В конце XIX широкую популярность приобрела легенда о том, что в Пятихатском районе спрятано оружие, одежда и монеты, принадлежавшие Богдану Хмельницкому. По другой версии, клад находится под Желтыми Водами. Сделал он это после одной из битв во время Освободительной войны. В вырытой на склоне горы яме Хмельницкий приказал спрятать все трофейное оружие и деньги. По другой версии, трофеи были спрятаны в одной из пещер. Никаких точных исторических данных на этот счет нет.

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