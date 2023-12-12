Осторожно на дорогах: в Днепре и области объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы

Во вторник, 12 декабря, в Днепре и области ожидается гололедица.
Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Отмечается, что уровень опасности – первый, желтый.
12 декабря в северных, восточных и центральных областях гололёд, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый), – говорится в сообщении.
К тому же на улице сильный туман, поэтому будьте внимательны и осторожны на дорогах!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ожидается мелкий дождь.
Читайте также:
Автор:
В Кривом Роге и районе произошло два пожара.
Мужчине уже сообщили о подозрении и избрали меру пресечения.
Нужна ваша помощь!
Спасибо нашим защитникам!
Обязательно захватите с собой зонт!
В Днепре сняли редких для городов птиц.
В Днепре во время непогоды провисали замерзшие провода.
В Кривом Роге и районе произошло два пожара.
Мужчину, 8 лет назад похитившего человека в Кривом Роге, нашли в Одессе.
В Днепре заметили странную "елку".
Днепряне слышали взрыв со стороны Запорожской области.
Несмотря ни на что, горожане покупают елки.
В Днепре задержали "закладчицу", которая за один день заныкала 40 нарко-тайников.
Жители Днепра, потерявшие здоровье, имеют право на получение пенсии по инвалидности. Ее выплачивают независимо от того, когда была получена травма, приведшая к полной или частичной потере трудоспособности. Но для такого вида выплаты важно иметь хотя бы минимальный страховой стаж. Размер…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!