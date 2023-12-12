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Осторожно на дорогах: в Днепре и области объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы

Сегодня 09:29
просмотров

Пожалуйста, будьте осторожны!

Новости Днепра про Осторожно на дорогах: в Днепре и области объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы

Во вторник, 12 декабря, в Днепре и области ожидается гололедица.

Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Отмечается, что уровень опасности – первый, желтый.

12 декабря в северных, восточных и центральных областях гололёд, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый), – говорится в сообщении.

К тому же на улице сильный туман, поэтому будьте внимательны и осторожны на дорогах!

Новости Днепра про Осторожно на дорогах: в Днепре и области объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре ожидается мелкий дождь.

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Новости Днепра про Осторожно на дорогах: в Днепре и области объявили желтый уровень опасности из-за гололедицыУкраїнська Новости Днепра про Осторожно на дорогах: в Днепре и области объявили желтый уровень опасности из-за гололедицыРусский

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