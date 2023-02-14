Осторожно, бешенство: на Днепропетровщине зарегистрировали уже два случая среди животных

В зоне эпидемического риска находились 11 человек. В очагах обнаружения бешенства провели медицинские, противоэпидемические, ветеринарные и другие мероприятия.

Бешенство подтверждено у лисы на территории охотничьих угодий Верхнеднепровской общины и у бездомного кота в поселке Софиевка Криворожского района.

Об этом сообщили в областном центре контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения Украины.

В Днепропетровской области за неделю зарегистрировали два случая бешенства среди животных.

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