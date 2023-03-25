Оставил предсмертную записку: в Днепре пенсионер застрелился из охотничьего ружья

В Днепре пожилой мужчина покончил с собой. Он застрелился из охотничьего ружья в собственной квартире.

Жители дома №73 по улице Янтарной услышали звук выстрела. Как выяснилось, это совершил самоубийство их сосед пенсионного возраста, выстрелив из ружья в область лица.

Об этом пишет Telegram-канал «Днепр Оперативный».

Последний период своей жизни, по словам родственников, мужчина серьезно болел, из-за чего и решил покончить с собой. Об этом он написал в предсмертной записке, которую нашли в квартире.

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