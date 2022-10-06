Оставил на пару часов: в Днепре из двора жилого дома угнали автомобиль

В АНД районе Днепра из двора жилого дома угнали автомобиль Honda.

В полицию вечером 5 октября заявил владелец машины, который не обнаружил её в том месте, где оставил пару часов назад.

Автомобиль нашли патрульные на одной из соседних улиц. Угонщики разбили в ней стекло со стороны водителя и взломали систему запуска двигателя.

В момент момент, когда патрульные их обнаружили, двое мужчин выскочили из машины и бросились бежать. После непродолжительной погони правоохранители задержали автоворов.

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