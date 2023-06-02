Оставят ли ночной тариф для жителей Днепра после поднятия цены на электроэнергию

31 мая Кабмин опубликовал постановление, согласно которому тариф на электроэнергию для населения с 1 июня составит 2,64 грн за кВт-ч. Гендиректор Yasno Сергей Коваленко объяснил, что ждет потребителей после введения новой цены на свет.

Что ждать дальше

В июне люди в последний раз получат платежки за май еще со старым тарифом, а уже в июле придут платежки за июнь по новому тарифу.

С июня не будет разницы в тарифе в зависимости от объемов потребления — для всех 2,64 грн за кВт-ч. Напомним, ранее цена отличалась в зависимости от количества «накрученных» киловатт.

Остаётся ли ночной тариф

Многих волновал вопрос, остаются ли ночные тарифы, ведь ночью электроэнергия дешевле и можно сэкономить. Да, при наличии двухзонного счетчика объем потребленный с 23:00 до 7:00 будет считаться по тарифу 1,32 грн за кВт-ч. Это же касается владельцев трехзонного тарифа:

150% фиксированной цены — с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 (часы максимальной нагрузки) — 3,96 грн/кВт-час при потреблении до 250 кВт-ч и более 250 кВт-ч соответственно ;

100% фиксированной цены — с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 (полупиковый период) — 2,64 грн/кВт-ч.

40% фиксированной цены — с 23:00 до 7:00 — 1,05 грн/кВт-час.

Поэтому если хотите сэкономить на коммуналке и меньше платить за свет, лучше установить двухзонный счетчик. Для этого следует обратиться к поставщику услуг и оформить заявку на установку нового счетчика. С плохого – платить за новый прибор придется из собственного кармана.

Влияет ли повышение тарифа для населения не влияет на прибыль поставщика

По словам гендиректора Yasno, поставку э/э бытовым потребителям осуществляют исключительно поставщики универсальных услуг, наценка (тариф на поставку) которых устанавливается регулятором на год и не зависит от цены для населения. Независимо от того, будет установлен тариф 1,68 грн/кВтг или 2,64 грн/кВтг, поставщик получит свой регулируемый тариф. Например, для поставщика в г. Киеве он составляет 0,11 грн/кВтг.

Куда пойдут деньги

Одна из причин поднятия цены – разрушенная обстрелами энергосистема, поэтому деньги пойдут на восстановление. Рост тарифов поможет государственным Энергоатомам и Укргидроэнерго, которые накопили существенные долги из-за необходимости компенсировать разницу между тарифом для населения и рыночной ценой.

Производители электроэнергии компенсируют разницу между так называемой рыночной ценой и бытовой. К примеру, на рынке 1 киловатт стоит 4,80 гривен, а население платит 2,64 грн/кВтг. Разницу в 2,16 грн/кВтг платят государственные компании.