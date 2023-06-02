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Оставят ли ночной тариф для жителей Днепра после поднятия цены на электроэнергию

Сегодня 14:34
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С 1 июня у Украине установили новый тариф на электроэнергию.

Новости Днепра про Оставят ли ночной тариф для жителей Днепра после поднятия цены на электроэнергию

31 мая Кабмин опубликовал постановление, согласно которому тариф на электроэнергию для населения с 1 июня составит 2,64 грн за кВт-ч. Гендиректор Yasno Сергей Коваленко объяснил, что ждет потребителей после введения новой цены на свет.

Что ждать дальше

  • В июне люди в последний раз получат платежки за май еще со старым тарифом, а уже в июле придут платежки за июнь по новому тарифу.
  • С июня не будет разницы в тарифе в зависимости от объемов потребления — для всех 2,64 грн за кВт-ч. Напомним, ранее цена отличалась в зависимости от количества «накрученных» киловатт.

Остаётся ли ночной тариф

Многих волновал вопрос, остаются ли ночные тарифы, ведь ночью электроэнергия дешевле и можно сэкономить. Да, при наличии двухзонного счетчика объем потребленный с 23:00 до 7:00 будет считаться по тарифу 1,32 грн за кВт-ч. Это же касается владельцев трехзонного тарифа:

  • 150% фиксированной цены — с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 (часы максимальной нагрузки) — 3,96 грн/кВт-час при потреблении до 250 кВт-ч и более 250 кВт-ч соответственно ;
  • 100% фиксированной цены — с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 (полупиковый период) — 2,64 грн/кВт-ч.
  • 40% фиксированной цены — с 23:00 до 7:00 — 1,05 грн/кВт-час.

Поэтому если хотите сэкономить на коммуналке и меньше платить за свет, лучше установить двухзонный счетчик. Для этого следует обратиться к поставщику услуг и оформить заявку на установку нового счетчика. С плохого – платить за новый прибор придется из собственного кармана.

Влияет ли повышение тарифа для населения не влияет на прибыль поставщика

По словам гендиректора Yasno, поставку э/э бытовым потребителям осуществляют исключительно поставщики универсальных услуг, наценка (тариф на поставку) которых устанавливается регулятором на год и не зависит от цены для населения. Независимо от того, будет установлен тариф 1,68 грн/кВтг или 2,64 грн/кВтг, поставщик получит свой регулируемый тариф. Например, для поставщика в г. Киеве он составляет 0,11 грн/кВтг.

Куда пойдут деньги

Одна из причин поднятия цены – разрушенная обстрелами энергосистема, поэтому деньги пойдут на восстановление. Рост тарифов поможет государственным Энергоатомам и Укргидроэнерго, которые накопили существенные долги из-за необходимости компенсировать разницу между тарифом для населения и рыночной ценой.

Производители электроэнергии компенсируют разницу между так называемой рыночной ценой и бытовой. К примеру, на рынке 1 киловатт стоит 4,80 гривен, а население платит 2,64 грн/кВтг. Разницу в 2,16 грн/кВтг платят государственные компании.

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