Оставайтесь в укрытиях: в Днепре раздались взрывы

После объявления воздушной тревоги в 08:52 жители Днепра услышали первый взрыв через 4 минуты и второй еще через 6 минут.
За минуту до оглашения тревоги Воздушные Силы сообщили об угрозе применения баллистики с востока.
По состоянию на 09:10 тревога все еще продолжается, оставайтесь в укрытиях!
Ожидаем официальную информацию.
Сегодня мы писали, что ночью враг атаковал Днепропетровщину: есть пострадавшие, среди них ребенок.
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