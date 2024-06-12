Оставайтесь в укрытиях: в Днепре раздались взрывы

Жители Днепра услышали по меньшей мере два взрыва.

После объявления воздушной тревоги в 08:52 жители Днепра услышали первый взрыв через 4 минуты и второй еще через 6 минут.

За минуту до оглашения тревоги Воздушные Силы сообщили об угрозе применения баллистики с востока.

По состоянию на 09:10 тревога все еще продолжается, оставайтесь в укрытиях!

Ожидаем официальную информацию.

Сегодня мы писали, что ночью враг атаковал Днепропетровщину: есть пострадавшие, среди них ребенок.

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