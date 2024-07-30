«Остановить это безумие»: мэр Днепра высказался о «срачах» относительно масштабного переименования улиц и районов

В частности, некоторые улицы, уже переименованные в 2015 году, повторно изменили название.
На возникшие из-за масштабной волны деколонизации «срачи» отреагировал и мэр Днепра. Филатов отметил, что это переименование инициировали не депутаты в городском совете, как в прошлые разы, а представители ОВА.
Первый. Ни я, ни депутатский корпус мэрии Днепра непричастны к этому. Переименования происходили по распоряжению областной военной администрации – без согласования с местным самоуправлением, – написал Филатов в своем телеграм-канале.
У мэра Днепра также есть несколько вопросов относительно целесообразности «переименований в духе «шило на швайку».
Особенно, когда некоторые вещи не относятся к истории территориальной общины и вообще смахивают на антиисторизм. Кое-где от этого уже начинает пахнуть временами французской революции, где остается только переименовать календарь и названия месяцев, — написал Филатов.
Филатов обратил внимание, что на этот раз переименование провели без общественных слушаний и согласования с жителями города.
Третье. Я не понимаю процедуры, когда такие изменения производятся через три дня. Без всякого согласования с людьми.
Мэр Днепра акцентировал внимание на том, что некоторые улицы, которые имели названия, непосредственно относящиеся к истории города, «стерли с его карты».
Вместо этого (даже не как городской голова, а как обычный житель Днепра) я стараюсь услышать: чем вас не устраивает 152-я стрелковая дивизия, во время Второй мировой освобождавшая Днепр от нацистов? И почему теперь с карты города вы стерли название улицы в ее честь? Ответьте только на один вопрос. Что это было? Это чтобы в Москве было чем заниматься пропагандистам?
Впрочем, эта тема непременно будет продолжена. Потому что сейчас горсовет Днепра выбирает законные процедуры – как остановить это безумие, — написал Филатов.
Напомним, в Днепре новое название получила уже переименованная в 2015-м улица Андрея Фабра.
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