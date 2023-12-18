Остановили котельную: где сегодня в Днепре нет отопления

Сегодня, 18 декабря, в Днепре некоторые дома остались без тепла и воды.
Так, в связи с проведением аварийных работ остановлена котельная, которая отапливает три дома на Запорожском шоссе, 6, 8, 10. Поэтому временно приостановлена подача тепла в эти дома.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
А специалисты КП «Днепрводоканал» проводят аварийные ремонтные работы на просп. Гагарина и ул. Берёзовая, 19. Поэтому прекращено водоснабжение просп. Гагарина, 97, 99 и всей ул. Берёзовой.
Водоснабжение и подачу тепла по указанным выше адресам возобновят сразу после завершения работ.
Обновлено: по состоянию на 14:00 подача тепла жильцам домов на Запорожском шоссе, 6, 8, 10 возобновлена.
Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре нет света.
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