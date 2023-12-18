Остановили котельную: где сегодня в Днепре нет отопления

Подачу тепла обещают возобновить сразу после завершения работ!

Сегодня, 18 декабря, в Днепре некоторые дома остались без тепла и воды.

Так, в связи с проведением аварийных работ остановлена котельная, которая отапливает три дома на Запорожском шоссе, 6, 8, 10. Поэтому временно приостановлена подача тепла в эти дома.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

А специалисты КП «Днепрводоканал» проводят аварийные ремонтные работы на просп. Гагарина и ул. Берёзовая, 19. Поэтому прекращено водоснабжение просп. Гагарина, 97, 99 и всей ул. Берёзовой.

Водоснабжение и подачу тепла по указанным выше адресам возобновят сразу после завершения работ.

Обновлено: по состоянию на 14:00 подача тепла жильцам домов на Запорожском шоссе, 6, 8, 10 возобновлена.

Напомним, ранее мы писали, где сегодня в Днепре нет света.

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