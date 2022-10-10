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Остановилось сердце каменчанина Константина Антонцева, защищавшего страну от рашистов

Сегодня 10:00
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6 жовтня в медсанчастині при військовій частині зупинилося серце старшого сержанта Антонцева Костянтина Олеговича. Про це повідомив Кам'янський міський голова Андрій Белоусов.

Новости Днепра про Остановилось сердце каменчанина Константина Антонцева, защищавшего страну от рашистов

Константин Антонцев родился 28 апреля 1968 года. В 1986 году окончил профессиональное училище No23. В 1986-1988 годах служил в армии. Работал на ПАО «Днепровагонмаш», Днепровском металлургическом заводе. С первых дней войны он защищал украинские земли от русских захватчиков. У него остались жена, двое сыновей, мать и брат.

Солдат будет похоронен сегодня в 11:00 на кладбище на Весенней улице в Соцгороде.

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Новости Днепра про Остановилось сердце каменчанина Константина Антонцева, защищавшего страну от рашистовУкраїнська Новости Днепра про Остановилось сердце каменчанина Константина Антонцева, защищавшего страну от рашистовРусский

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