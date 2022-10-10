Остановилось сердце каменчанина Константина Антонцева, защищавшего страну от рашистов

Константин Антонцев родился 28 апреля 1968 года. В 1986 году окончил профессиональное училище No23. В 1986-1988 годах служил в армии. Работал на ПАО «Днепровагонмаш», Днепровском металлургическом заводе. С первых дней войны он защищал украинские земли от русских захватчиков. У него остались жена, двое сыновей, мать и брат.
Солдат будет похоронен сегодня в 11:00 на кладбище на Весенней улице в Соцгороде.
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