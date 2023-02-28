Останки пролежали много лет: в Кривом Роге нашли человеческие останки

Как установил судмедэксперт, давность найденных останков составляет уже несколько лет.

В понедельник, 27 февраля, около 16:20 в переулке Почтовом загорелся заброшенный дом. Ликвидировав пожар, спасатели наткнулись на череп и кости человека.

В сгоревшем заброшенном доме в Кривом Роге обнаружили человеческие останки.

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