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Останки пролежали много лет: в Кривом Роге нашли человеческие останки

Сегодня 22:00
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В сгоревшем заброшенном доме в Кривом Роге обнаружили человеческие останки.

 

Новости Днепра про Останки пролежали много лет: в Кривом Роге нашли человеческие останки

В понедельник, 27 февраля, около 16:20 в переулке Почтовом загорелся заброшенный дом. Ликвидировав пожар, спасатели наткнулись на череп и кости человека. 

Как установил судмедэксперт, давность найденных останков составляет уже несколько лет. 

Причина смерти и личность умершего устанавливаются. 

Предварительная правовая квалификация — ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). 

Источник: «Дніпро Оперативний»

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