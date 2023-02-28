Останки пролежали много лет: в Кривом Роге нашли человеческие останки

В понедельник, 27 февраля, около 16:20 в переулке Почтовом загорелся заброшенный дом. Ликвидировав пожар, спасатели наткнулись на череп и кости человека.
Как установил судмедэксперт, давность найденных останков составляет уже несколько лет.
Причина смерти и личность умершего устанавливаются.
Предварительная правовая квалификация — ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Источник: «Дніпро Оперативний»
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