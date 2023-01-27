Остались жена, дети и внуки: в больнице умер солдат ВСУ с Днепропетровщины

17 января в больнице умер солдат ВСУ Виктор Кузнецов из Днепропетровской области. Ему было 56 лет.
Об этом сообщают на ФБ-странице Каменской районной государственной администрации.
В июне Виктор был призван в ряды Вооруженных сил Украины. Проходил службу в должности водителя третьей стрелковой роты одной из воинских частей.
У Героя остались жена, дети, внуки.
Прощание с воином состоится 28 января в 11:00 в селе Миролюбовка. Похоронят бойца в 11:30 на местном кладбище.
Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям павшего Героя! Вечная слава!
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