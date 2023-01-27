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Остались жена, дети и внуки: в больнице умер солдат ВСУ с Днепропетровщины

Сегодня 18:31
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Вечная память Герою!

Новости Днепра про Остались жена, дети и внуки: в больнице умер солдат ВСУ с Днепропетровщины

17 января в больнице умер солдат ВСУ Виктор Кузнецов из Днепропетровской области. Ему было 56 лет.

Об этом сообщают на ФБ-странице Каменской районной государственной администрации.

В июне Виктор был призван в ряды Вооруженных сил Украины. Проходил службу в должности водителя третьей стрелковой роты одной из воинских частей.

У Героя остались жена, дети, внуки.

Прощание с воином состоится 28 января в 11:00 в селе Миролюбовка. Похоронят бойца в 11:30 на местном кладбище.

Выражаем искренние соболезнования родным и друзьям павшего Героя! Вечная слава!

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Новости Днепра про Остались жена, дети и внуки: в больнице умер солдат ВСУ с ДнепропетровщиныУкраїнська Новости Днепра про Остались жена, дети и внуки: в больнице умер солдат ВСУ с ДнепропетровщиныРусский

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