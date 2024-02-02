Остались беременная невеста и родители: на войне погиб молодой специалист «АрселорМиттал Кривой Рог»

Война унесла жизнь ще одного жителя Днепропетровщины.

Александр Андрейченко скончался 16 января от полученных ранений в боях у Камышовой Донецкой области. О печальном известии сообщили на «АрселорМиттал Кривой Рог».

Александр работал выбивальником отливок в фасонно-сталелитейном цехе Литейно-механического завода. Имел сравнительно небольшой опыт в профессии, однако успел заявить о себе перспективным молодым специалистом.

«Более года он работал рядом с нами, но в цехе уже успели полюбить его за доброе сердце, открытость и трудолюбие. Сразу было видно, что Александр хочет развиваться в профессии, что это надежный и ответственный человек. Его ценили и уважали в коллективе. Мы просто шокированы этой потерей. Наши сердца отказываются верить, что мы уже больше никогда не увидим этого светлого молодого человека», – рассказал старший мастер Евгений Кайко.