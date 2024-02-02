Остались беременная невеста и родители: на войне погиб молодой специалист «АрселорМиттал Кривой Рог»

Александр Андрейченко скончался 16 января от полученных ранений в боях у Камышовой Донецкой области. О печальном известии сообщили на «АрселорМиттал Кривой Рог».
Александр работал выбивальником отливок в фасонно-сталелитейном цехе Литейно-механического завода. Имел сравнительно небольшой опыт в профессии, однако успел заявить о себе перспективным молодым специалистом.
«Более года он работал рядом с нами, но в цехе уже успели полюбить его за доброе сердце, открытость и трудолюбие. Сразу было видно, что Александр хочет развиваться в профессии, что это надежный и ответственный человек. Его ценили и уважали в коллективе. Мы просто шокированы этой потерей. Наши сердца отказываются верить, что мы уже больше никогда не увидим этого светлого молодого человека», – рассказал старший мастер Евгений Кайко.
У защитника остались беременная невеста и родители.
Читайте также:
Автор:
Февраль еще покажет характер!
Заряжайте телефоны и повербанки!
31 января в Самарском районе города в канаве нашли тело…
На Днепропетровщине будут судить главного врача и директора КП Криворожского…
В сети напомнили об уникальных мозаичных остановках.
В Днепре создали телеграм-канал, где занимаются кибербулингом подростков.
В Днепре появился свой Диоген с бочкой.
В Солонянском районе мужчина избил ребенка и забрал у него велосипед.
Два вуза Днепра вошли в ТОП-20 среди университетов Украины.
Февраль еще покажет характер!
В городке близ Днепра автоугонщик попал в ДТП через несколько километров от дома владельца машины.
Срочные сотрудники в Днепре требуются не только на работу в офисе, на предприятии или заводе, но также и для удаленной работы. Такая работа обладает главным преимуществом для сотрудника – можно самостоятельно планировать свой день, не нужно стоять в пробках в…
Мартин Гаррис уже бывал в Днепре раньше!
В Днепре возле речпорта автомобиль в результате ДТП перевернулся на крышу.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!