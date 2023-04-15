Остался на дне вместе с авто: в Днепропетровской области водитель на иномарке вылетел с трассы в реку

В пятницу, 14 апреля, в селе Волчанское Днепропетровской области водитель на автомобиле Skoda Octavia не справился с управлением и на большой скорости вылетел с трассы в реку Волчью.

Авария произошла примерно в 23:03. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Известно, что водитель сумел самостоятельно выбраться из автомобиля и, предположительно, начал плыть в сторону берега в надежде спастись, но не сумел. Его тело спасатели нашли в 10 метрах от берега. 64-летнего погибшего достали из водоема и передали полиции.

Иномарка же была найдена в 30 метрах от берега на глубине трех метров.

Все обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

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