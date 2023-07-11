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Осталось не больше сотни: на Днепропетровщине заняли детеныша краснокнижной перегузни

Сегодня 15:43
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В области заметили краснокнижное животное. Таких в Украине меньше сотни.

Новости Днепра про Осталось не больше сотни: на Днепропетровщине заняли детеныша краснокнижной перегузни

Фотографии редкого животного опубликовали в Facebook-сообществе животный мир Украины.

Заметили малыша вблизи поселка Водолазное в Межевском районе.

Малыш перегузни степной. Днепропетровская область, Межевский район, с. Водолажское, – отметила автор фото.

Перегузня – вид хищных млекопитающих. Очень похожа на хорька, но значительно меньше по размерам. Длина этого создания достигает до 38 сантиметров, а его хвоста – до 22 см. Вес взрослых особей составляет от 400 до 800 граммов.

Этих животных осталось в Украине менее сотни. Водятся перегузни в степях на территории Луганской, Донецкой и Запорожской областей. Вероятно, зверь мигрировал на Днепропетровщину именно оттуда, убегая от войны. Нашли его в деревне, которая довольно близко расположена к границе этих областей.

Живут в степях, но иногда этих животных можно встретить возле человеческих поселений или в окрестностях лесных массивов.

По словам ученых, эти крошечные животные очень полезны, ведь охотятся на грызунов, которые любят уничтожать выращенный на полях урожай. В год одна перегузня может ликвидировать от 300 до 800 вредителей. Среди них суслики или слепцы.

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Новости Днепра про Осталось не больше сотни: на Днепропетровщине заняли детеныша краснокнижной перегузниУкраїнська Новости Днепра про Осталось не больше сотни: на Днепропетровщине заняли детеныша краснокнижной перегузниРусский

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