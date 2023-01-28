Осталось четверо детей: на фронте погиб многодетный отец из Каменского

Он был многодетным отцом, сообщается на странице Каменского горсовета в Facebook.
Так, у погибшего героя остались двое сыновей и две дочери, а также мать.
Известно, что Геннадий Матухно родился 25 апреля 1966 года. Долгое время работал на АО «ДНЕПРАЗОТ», последние годы занимался предпринимательской деятельностью. 7 сентября 2022-го был мобилизован и участвовал в боевых действиях, направленных на обеспечение мероприятий по национальной безопасности, обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии.
Прощание с воином состоится завтра, 29 января.
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