Осколки пробили все средства защиты: в Донецкой области во время обстрела пострадал энергетик

Сегодня в Донецкой области во время обстрела пострадал энергетик ДТЭК.
Как сообщили в пресс-службе компании, ремонтная бригада осматривала трансформаторную станцию и попала под обстрел. Осколки российских снарядов пробили все средства защиты и ранили одного из энергетиков.
Мужчину забрали в больницу. В каком он состоянии – не сообщается.
В компании отметили, что позаботятся о том, чтобы пострадавший получил всю необходимую помощь.
Российским оккупантам никогда не сломить дух энергетиков. Ждем скорейшего возвращения коллеги в строй! – говорится в сообщении.
Читайте также:
Автор:
Недавно украинцев обнадежили новостью: в Офисе президента заявили, что планируют…
Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам!
Ночью оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровщину.
В Украине всеобщая мобилизация и военное положение продлены до 14…
В Днепре завелся автомобильный "Плюшкин".
Из Кривого Рога можно добраться до Карпат.
В начале декабря во всем мире отмечали Всемирный день катания на коньках. Суть праздника –популяризация этого зимнего активного отдыха и красивого вида спорта. Ведь когда еще как не в начале зимы можно рассказать и показать все прелести и радости катания…
На днях на линию "102" позвонила неравнодушная горожанка и сообщила, что обнаружила на улице Доменной бабушку, которая, вероятно, потерялась.
На улицах Днепра встретили собаку-курьера.
Директора профтехучилища из Днепропетровщины будут судить за растрату бюджетных средств.
С начала полномасштабного вторжения жители Украины могут свободно купить военные облигации и заработать денег. Суть таких облигаций в том, что покупая бумаги человек дает государству взаймы средства, а получает их обратно с процентами. Таким образом украинцы уже заработали 44,8 млн…
Ботсад в Днепре едва пережил первые недели холодной погоды.
Появился трейлер к игре GTA 6, выход которой запланирован на 2025 год.
Бедные животные...
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!