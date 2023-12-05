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  • Осколки пробили все средства защиты: в Донецкой области во время обстрела пострадал энергетик

Осколки пробили все средства защиты: в Донецкой области во время обстрела пострадал энергетик

Сегодня 17:12
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Мужчина сейчас в больнице.
Новости Днепра про Осколки пробили все средства защиты: в Донецкой области во время обстрела пострадал энергетик

Фото условное.

Сегодня в Донецкой области во время обстрела пострадал энергетик ДТЭК.

Как сообщили в пресс-службе компании, ремонтная бригада осматривала трансформаторную станцию и попала под обстрел. Осколки российских снарядов пробили все средства защиты и ранили одного из энергетиков.

Мужчину забрали в больницу. В каком он состоянии – не сообщается.

В компании отметили, что позаботятся о том, чтобы пострадавший получил всю необходимую помощь.

Российским оккупантам никогда не сломить дух энергетиков. Ждем скорейшего возвращения коллеги в строй! – говорится в сообщении.

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