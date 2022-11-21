Осколками повредило ногу: в больнице Днепра спасли Защитника

28-летний Герой попал под артиллерийский огонь во время боя. Обломки снаряда попали в ногу. Он коснулся бедра и полностью сломал кость. Нога практически болталась.

Невыносимая боль тут же прошила тело и не покидала его ни на минуту. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

Первая помощь была оказана в больнице, но операция так и не была проведена. Они просто надели шину и перевязали ему ногу. Только так она держалась. Затем его отправили в Днепр. Поздно вечером его направили в городскую больницу No4. Врачи не теряли ни минуты и сделали все, чтобы спасти ногу. И они справились.

Опытные хирурги провели сложную операцию, вынули обломки и установили устройство для фиксации перелома. Боль сразу же покинула парня. Сейчас он восстанавливает силы и заживляет раны. Врачи беспокоятся о его здоровье, а семья окружила его заботой. Родные постоянно находится рядом.

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