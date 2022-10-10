«Ощущение как 24 февраля»: мэр Днепра о массовой ракетной атаке на город

Мэр Днепра прокомментировал массовый ракетный удар по нашему городу. По его словам, сегодня как 24 февраля, как первый день войны.
Только страха нет. Есть только желание бороться, – отметил он.
Тем временем воздушная тревога продолжается. Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях, есть сообщения о новых запусках из Астрахани. Лучше отойти дальше объектов военной и критической инфраструктуры.
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