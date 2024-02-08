«Ощадбанк» якобы начал блокировать карты жителей Днепра из-за неявки в ТЦК: так ли это

В сети распространяют информацию о том, что «Ощадбанк» якобы начал блокировать карты клиентов из-за неявки в ТЦК и СП. Более подробную информацию банк якобы предлагает узнать в территориальном центре комплектования, в котором человек состоит на учете.
В качестве доказательства распространяют скриншот якобы сообщения от финучреждения.
Но, как оказалось, это очередной фейк российских пропагандистов.
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
Верифицировав информацию в «Ощадбанке», Центр сообщает, что это фейк. Неявка в ТЦК и СП подается как админнарушение, а суды принимают постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа. Такое постановление направляется в исполнительную службу, которая открывает производство и блокирует счета. Соответственно, банковские счета могут блокироваться из-за неуплаты штрафа по решению суда, а никак не на основе обращений ТЦК и СП, — говорится в сообщении Центра.
Отмечается, что, распространяя такое вранье, российские пропагандисты пытаются посеять панические настроения среди населения.
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