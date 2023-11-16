Осенняя аномалия: на Днепропетровщине до сих пор цветет волшебная календула (ФОТО)

Так, недавно мы писали, что в центре Днепра заметили кусты помидоров – на них даже есть маленькие плоды. Кроме того, в городе до сих пор цветут первоцветы и розы.
Но на этом природные сюрпризы не закончились – на Днепропетровщине до сих пор цветет календула.
Об этом рассказал Александр Ванжа в ФБ-сообществе «Растительный мир Украины».
Осень-23. Возле водоема горят оранжевые огоньки… календула лекарственная (ноготки лекарственные). Днепропетровщина. 13.11.2023 год, – подписал он фото.
Отметим, ноготки лекарственные (или календула лекарственная) – это однолетнее травянистое растение рода Календула. Оно обладает сильно выраженными бактерицидными свойствами в отношении многих возбудителей болезней, особенно стафилококков и стрептококков. Препараты на основе календулы применяют для лечения ожогов, ран, полоскания горла при хроническом тонзиллите и полости рта при стоматите. Очень часто ноготки выращивают для медицинских нужд на специальных плантациях, сажают на огородах и приусадебных участках.
Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге заметили птичку-патриота (ФОТО).
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