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  • Осенняя аномалия: на Днепропетровщине до сих пор цветет волшебная календула (ФОТО)

Осенняя аномалия: на Днепропетровщине до сих пор цветет волшебная календула (ФОТО)

Сегодня 20:05
просмотров

В этом году слишком много природных аномалий.

Новости Днепра про Осенняя аномалия: на Днепропетровщине до сих пор цветет волшебная календула (ФОТО)

Так, недавно мы писали, что в центре Днепра заметили кусты помидоров – на них даже есть маленькие плоды. Кроме того, в городе до сих пор цветут первоцветы и розы.

Но на этом природные сюрпризы не закончились – на Днепропетровщине до сих пор цветет календула.

Об этом рассказал Александр Ванжа в ФБ-сообществе «Растительный мир Украины».

Осень-23. Возле водоема горят оранжевые огоньки… календула лекарственная (ноготки лекарственные). Днепропетровщина. 13.11.2023 год, – подписал он фото.

Новости Днепра про Осенняя аномалия: на Днепропетровщине до сих пор цветет волшебная календула (ФОТО)

Новости Днепра про Осенняя аномалия: на Днепропетровщине до сих пор цветет волшебная календула (ФОТО)

Отметим, ноготки лекарственные (или календула лекарственная) – это однолетнее травянистое растение рода Календула. Оно обладает сильно выраженными бактерицидными свойствами в отношении многих возбудителей болезней, особенно стафилококков и стрептококков. Препараты на основе календулы применяют для лечения ожогов, ран, полоскания горла при хроническом тонзиллите и полости рта при стоматите. Очень часто ноготки выращивают для медицинских нужд на специальных плантациях, сажают на огородах и приусадебных участках.

Напомним, ранее мы писали, что в Кривом Роге заметили птичку-патриота (ФОТО).

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Новости Днепра про Осенняя аномалия: на Днепропетровщине до сих пор цветет волшебная календула (ФОТО)Українська Новости Днепра про Осенняя аномалия: на Днепропетровщине до сих пор цветет волшебная календула (ФОТО)Русский

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