Организовывал пыточные: в ГУР подтвердили ликвидацию известного предателя на Херсонщине

На днях СМИ сообщали, что в поселке Юбилейное (Херсонская область) взорвали автомобиль, принадлежавший коллаборанту Сергею Москаленко.

Сегодня эту информацию подтвердили в Главном управлении разведки.

Известно, что Москаленко в мае 2022 года на оккупированных рф территориях Херсонской области возглавил СИЗО. Он составил для окупантов списки, в которые входили украинские активисты, полицейские и ветераны АТО. Также пособник оккупантов обустроил пыточную в отделении полиции, которая стала одной из крупнейших на оккупированной территории Херсонщины.

Организатор пыточных на Херсонщине Сергей Москаленко ликвидирован на днях на временно оккупированной территории. 45-летний предатель был жителем Новой Каховки и владельцем местной охранной фирмы. Во время оккупации пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого начальника СИЗО, где над пленными украинцами совершали бесчеловечные пытки, — говорится в сообщении ГУР.

В украинской разведке напомнили коллаборантам, что за сотрудничество с врагом их ждет расплата.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: