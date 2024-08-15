Ореховый Спас -2024: дата праздника, что нельзя делать и приметы

В этом году Ореховый Спас в Украине отмечают 16 августа. Новая дата вызвана тем, что церковь перешла на новоюлианский календарь, где даты праздников сдвинуты на 13 дней по сравнению с юлианским календарем, которым церковь пользовалась раньше.

Журналисты dnepr.info узнали традиции, приметы и историю этого дня.

Откуда пошло название праздника

Праздник считается третьей, последней встречей осени и имеет множество названий: «Хлебный Спас», «Осенний Спас», «Холодный Спас», «Холщовый Спас».

Такое название праздник получил поскольку к этому времени нужно собрать зерно, а также уже созрел урожай орехов. А еще в этот день наши предки ходили продавать и покупать ткань на ярмарках. Ничего не купить – считалось плохой приметой. Люди верили, что купленное в этот день полотенце или отрез ткани принесет достаток в семью и удачу в делах. Эти верования связаны с давней легендой, в которой говорилось, что однажды Иисус вытерся холщовым полотенцем, на котором отпечатался его лик.

С этой ткани стали писать иконы Спаса Нерукотворного, а само полотно считать исцеляющим. Оно долгое время хранилось в храме Элессы, но когда ее в 944 году осадили византийцы, то потребовали в обмен на снятие блокады именно это полотно с ликом Иисуса. Таким образом, полотенце было привезено в Константинополь. После множества войн и разрушений Константинополя Спас Нерукотворный был утерян.

Что нужно освятить в церкви на Ореховый Спас

В этот день на освещение в храм можно принести орехи, зерно, хлеб и другую выпечку. Также разрешается святить мед, яблоки, воду, полотна ткани, полотенца. Люди верили, что после освещения вода и материя могут исцелять и облегчать болезни.

После посещения храма семья могла собраться и отметить праздник за столом. К этому времени заканчивался Успенский пост, поэтому на столе могло быть большое количество не постных блюд.

Что нельзя делать на Ореховый Спас

Хоть застолье может быть праздничным, с обилием еды, но устраивать шумные гуляния и распивать алкоголь в этот день все же не стоит. Как не стоит работать по дому, заниматься другим тяжелым трудом, сквернословить, ссориться, сплетничать, вышивать, шить или вязать. Но и лениться в этот день запрещено. Нежелательно ходить в этот день в лес и нельзя отказывать в помощи тем, кто нуждается.

На Ореховый Спас нельзя было купаться в воде – люди верили, что это принесет беду и отвернет удачу, также нельзя было поливать огород – это могло привлечь дождь и давать взаймы деньги – долг могли просто не вернуть. Запрещено было и собирать орехи.

Традиции дня

К Ореховому Спасу наши предки собирали на полях пшеницу, рожь и орехи. На сам праздник на столе обязательно должен был быть хлеб из нового урожая и выпечка с орехами. Работать в поле не считалось грехом и это никогда не запрещалось церковью. В это время как раз идет активный сбор урожая, овощей, фруктов, ягод, а хозяйки дома заготавливают консервацию на зиму.

Приметы на Ореховый Спас

В этот день наши предки верили, что обычный орех может предсказать ближайшие события. Так, если попался спелый – следует ожидать добрых вестей, горький – после этого нужно ждать проблем, не спелый – впереди ждут важные новости. Орех с червяком обещал беду, а двойной орех – финансовый успех весь последующий год.

Люди верили, что если из собранных в этот день орехов сделать настойку – она поможет при всех болезнях и простуде. А если пойти в баню в веником из листьев ореха – то это защитит от сглаза и даст здоровье на целый год.

Для того, чтобы весь последующий год не болела спина у наших предков был необычный ритуал. Последние колоски, убираемые с поля, перевязывали красной ниткой и оборачивали такой «букет» вверх ногами, а присутствующие при этом должны были проползти под ним.

Дождь с грозой на Ореховый Спас обещал теплую осень. Большой урожай орехов – такой же большой урожай пшеницы в следующем году.

Если в этот день журавли улетали на юг, то на Покрову ожидали снега, а если нет – зима будет теплой. Жара в этот день обещала холодный и дождливый сентябрь, ясная погода – обещала короткую зиму.

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