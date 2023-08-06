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  • Оправдывала Россию и жаждала оккупации всей Украины: на польской границе задержали коллаборантку из Никополя

Оправдывала Россию и жаждала оккупации всей Украины: на польской границе задержали коллаборантку из Никополя

Сегодня 19:43
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Пока Никополь ежедневно страдает от обстрелов российских оккупантов, одна из его жительниц активно пыталась продвигать в массы идеи "русского мира". Коллаборантку задержали на польской границе.

Новости Днепра про Оправдывала Россию и жаждала оккупации всей Украины: на польской границе задержали коллаборантку из Никополя

44-летняя фанатка путинского режима и страны-террористки во время пономасштабного вторжения переехала из Никополя во Львовскую область как вынужденная переселенка. Она пыталась выехать в Польшу, как вдруг ее задержали пограничники.

Об этом пишет пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Женщина на своей странице в запрещенной на территории нашей страны соцсети оправдывала действия российской армии и высказывалась о необходимости оккупации всей территории Украины. Правоохранители собрали доказательную базу, которая это подтверждает.

Злоумышленница осуждена на 1 год 6 месяцев согласно ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины «Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников». Такой приговор жительнице Никополя вынес Галицкий районный суд Львова.

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Новости Днепра про Оправдывала Россию и жаждала оккупации всей Украины: на польской границе задержали коллаборантку из НикополяУкраїнська Новости Днепра про Оправдывала Россию и жаждала оккупации всей Украины: на польской границе задержали коллаборантку из НикополяРусский

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