Опознали по татуировке на запястье: в Днепре российская ракета убила молодую женщину и ее мужа

Напомним, ранее мы писали, что количество пострадавших в результате ракетного удара по дому в Днепре возросло.

Я знала Танечку. В субботу, 14 января, Таня с мужем и четырехлетней дочкой Лией поехала к маме, потом к маме мужа… попрощались… дочь оставили с бабушкой, а сами домой. Свобода! Делай, что хочешь…Теперь Тани нет… Ее мужа нет… Лия стала сиротой, – написала Елена.

Как пишет в ФБ днепрянка Елена Черкасская, вчера удалось идентифицировать тело Татьяны Гаврилюк. Ее опознали по татуировке на запястье.

К сожалению, 45 человек погибли, из них – 6 детей. Среди погибших и молодые супруги Гаврилюк.

14 января российские оккупанты ударили ракетой по многоэтажке в Днепре.

В детском саду Броваров во время падения вертолета находились 73…

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