4 сейфа и кухня 80 кв.м: как выглядит квартира за 153 тыс грн в аренду в Днепре (ФОТО)

Снять квартиру на улице Вернадского в Днепре обойдется в 153,5 тыс грн в месяц. Дополнительно придется платить за коммунальные услуги – это около 1,5 тыс грн в месяц. Общая площадь квартиры составляет 205 кв м, размер кухни равен размеру среднестатистической двухкомнатной квартире – 45 кв м.
Тут также есть четыре отдельные комнаты, огромная терраса и три санузла. Квартира полностью укомплектована мебелью и техникой. Из окон можно любоваться на Днепр, а все жильцы дома имеют «свой выход в городской парк».
В общем в квартире 5 комнат. Владельцам животных ее не сдадут, а вот если у арендаторов будут дети – для них уже готовы детские.
Снять 4-х комнатную квартиру в Днепре можно за 112,3 тыс грн. Находится она на 11 этаже 20 этажного дома расположенного на улице Вернадского. В квартире 5 спальных мест, общая площадь составляет 100 кв м.
Нужно будет оплачивать коммунальные услуги – от 2,5 до 4 тыс грн в месяц. Квартира оснащена системой «умный дом». В стоимость аренды входит также два паркоместа.
Аналогичная стоимоть аренды квартиры на улице Архитектора Дольника. Несмотря на то, что в квартире всего 3 комнаты, там есть 6 спальных мест и 260 кв м общей площади. Оплата коммунальных в аренду не входит. С животными квартирантов не примут.
Как отмечено в объявлении, кухня в квартире занимает 80 кв м, но спланирована в кухню-гостинную и зону отдыха. Есть детская комната и три санузла.
Снять 3-х комнатную квартиру на Набережной Победы обойдется в 100 тыс грн в месяц. В квартире 160 кв м общей площади и 6 спальных мест. Дополнительно нужно будет платить за коммуналку.
В квартире есть кухня-гостиная, 2 туалета, гардеробная и комната для стирки вещей.
Также 100 тыс грн обойдется аренда квартиры из 4 комнат на улице Ефремова. Общая площадь помещения 170 кв м. Плата за коммуналку уже входит в цену аренды.
В квартире есть детская, кухня-студия, спальня, 3 санузла и 4 сейфа.
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