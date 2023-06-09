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  • Опасность законопроекта 5655: Ассоциация городов Украины просит встречи с Президентом

Опасность законопроекта 5655: Ассоциация городов Украины просит встречи с Президентом

Сегодня 11:30
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Ассоциация городов Украины считает, что Президента дезинформируют о том, что якобы половина органов местного самоуправления поддерживает законопроект 5655.

Новости Днепра про Опасность законопроекта 5655: Ассоциация городов Украины просит встречи с Президентом

Следовательно, просит встречи с главой государства, чтобы привести аргументы об опасности упомянутого законопроекта.

«6 июня 2023 года Вы ответили на пресс-конференции журналисту, что половина органов местного самоуправления поддерживает закопроект 5655, а половина не поддерживает, поэтому Вам необходимо провести отдельную встречу с председателями общин. Считаем, господин Президент, что Вас дезинформируют о наличии, якобы, поддержки общинами законопроекта 5655. Мы, сельские, поселковые, городские председатели большинства общин Украины готовы встретиться с Вами и привести аргументы об опасности законопроекта 5655 для децентрализации, процесса восстановления украинских общин и безопасности граждан », — говорится в обращении АГУ к Президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, Ассоциация городов Украины представляет интересы 1009 из 1470 общин страны. Ее членами являются 608 деревень, поселков и 401 город.

Новости Днепра про Опасность законопроекта 5655: Ассоциация городов Украины просит встречи с Президентом

Новости Днепра про Опасность законопроекта 5655: Ассоциация городов Украины просит встречи с ПрезидентомУкраїнська Новости Днепра про Опасность законопроекта 5655: Ассоциация городов Украины просит встречи с ПрезидентомРусский

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