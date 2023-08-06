Опаснее клещей и змей: на Днепропетровщине заметили ядовитое растение

В последний месяц лета как можно больше времени хочется проводить на природе, однако не стоит забывать, что порой беззаботный отдых может закончиться "встречей" с опасными животными и растениями. И если о клещах, змеях, комарах и т.д. более-менее известно, то о ядовитых растениях отдыхающие, как правило, знают немного.

Так, на Днепропетровщине, в частности, в Каменском заметили борщевик. Это ядовитое растение-гигант, сок которого может вызвать ожоги кожи.

Контакт с его частями (листья, побеги) вызывает раздражение и ожог кожи за счет того, что все они содержат фуранокумарины — вещества, резко повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Наиболее опасен он в ясные солнечные дни.

Раны после «контакта» с опасным растением могут заживать от месяца до нескольких.

Борщевик несколько похож на огромный укроп. Из-за своего размера он так и привлекает людей. Многие хотят сделать фото на фоне двухметровых цветков-зонтиков. На самом деле, такой снимок может иметь ужасные последствия, поэтому стоит быть бдительными.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: