Опаснее клещей и змей: на Днепропетровщине заметили ядовитое растение

Так, на Днепропетровщине, в частности, в Каменском заметили борщевик. Это ядовитое растение-гигант, сок которого может вызвать ожоги кожи.
Контакт с его частями (листья, побеги) вызывает раздражение и ожог кожи за счет того, что все они содержат фуранокумарины — вещества, резко повышающие чувствительность организма к ультрафиолетовому излучению. Наиболее опасен он в ясные солнечные дни.
Раны после «контакта» с опасным растением могут заживать от месяца до нескольких.
Борщевик несколько похож на огромный укроп. Из-за своего размера он так и привлекает людей. Многие хотят сделать фото на фоне двухметровых цветков-зонтиков. На самом деле, такой снимок может иметь ужасные последствия, поэтому стоит быть бдительными.
Читайте также:
Автор:
В воскресенье, 6 августа, в Днепре ожидаются некоторые изменения в…
В субботу, 5 августа, в селе Малая Петриковка Днепровского района…
В ночь на 6 августа российские оккупанты в очередной раз…
Враг сегодня вновь обстреливал Никополь из артиллерии.
В воскресенье, 6 августа, в Днепре ожидаются некоторые изменения в движении электротранспорта. Они связаны с ремонтом трамвайного переезда на перекрестке проспекта Мира и улицы Генерала Захарченко.
В субботу, 5 августа, в селе Малая Петриковка Днепровского района произошел пожар в частном жилом доме на улице Красной.
В ночь на 6 августа российские оккупанты в очередной раз обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Пострадала, в частности, Марганецкая община.
Зонт сегодня не понадобится!
Враг сегодня вновь обстреливал Никополь из артиллерии.
В городе Кривой Рог Днепропетровской области неизвестные вандалы надругались над могилами защитников.
В одном из поселков Новомосковского района 34-летний мужчина жестоко убил односельчанку.
Сегодня на Солнце произошел мощный выброс корональной массы.
На Днепропетровщине двое подростков задушили себя пакетами, возможно они посмотрели соответствующие видео в Тик-Токе.
Несчастный случай на Днепропетровщине произошел 4 августа поздно вечером.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!