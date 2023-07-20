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  • Ониксы, Х-22, Калибры, Искандеры и шахеды: россияне снова массированно атаковали Юг, ПВО уничтожила 18 целей из 38

Ониксы, Х-22, Калибры, Искандеры и шахеды: россияне снова массированно атаковали Юг, ПВО уничтожила 18 целей из 38

Сегодня 09:00
просмотров

Официальная информация от Воздушных сил.

Новости Днепра про Ониксы, Х-22, Калибры, Искандеры и шахеды: россияне снова массированно атаковали Юг, ПВО уничтожила 18 целей из 38

Сегодня ночью россияне снова атаковали Юг Украины – под ударом российских ракет находились порты, причалы, жилые дома и торговые сети Одесской и Николаевской областей.

Как сообщили в пресс-службе Воздушных сил, в целом противник выпустил 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе:

  • 7 крылатых ракет «Оникс» из берегового ракетного комплекса «Бастион» (Крым);
  • 4 крылатые ракеты воздушного базирования Х-22 – пуски осуществлялись из восьми самолетов Ту-22МЗ (акватория Черного моря);
  • 3 крылатые ракеты морского базирования «Калибр», вероятно, с подводной лодки (акватория Черного моря);
  • 5 крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К» (Крым);
  • 19 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» по двум направлениям – южному (Чауда, Крым) и северо-восточному (Курск).

Наши защитники уничтожили 18 воздушных целей:

  • 2 крылатые ракеты морского базирования «Калибр»;
  • 3 крылатых ракеты наземного базирования «Искандер-К»;
  • 13 ударных дронов «Shahed-136/131».

Держим небо! Вместе – к победе! – отметили в пресс-службе ВС.

Новости Днепра про Ониксы, Х-22, Калибры, Искандеры и шахеды: россияне снова массированно атаковали Юг, ПВО уничтожила 18 целей из 38

Напомним, ранее мы писали, что ночью россияне ударили ракетой по центру Николаева (ФОТО).

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Новости Днепра про Ониксы, Х-22, Калибры, Искандеры и шахеды: россияне снова массированно атаковали Юг, ПВО уничтожила 18 целей из 38Українська Новости Днепра про Ониксы, Х-22, Калибры, Искандеры и шахеды: россияне снова массированно атаковали Юг, ПВО уничтожила 18 целей из 38Русский

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