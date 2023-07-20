Ониксы, Х-22, Калибры, Искандеры и шахеды: россияне снова массированно атаковали Юг, ПВО уничтожила 18 целей из 38

Сегодня ночью россияне снова атаковали Юг Украины – под ударом российских ракет находились порты, причалы, жилые дома и торговые сети Одесской и Николаевской областей.
Как сообщили в пресс-службе Воздушных сил, в целом противник выпустил 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе:
Наши защитники уничтожили 18 воздушных целей:
Держим небо! Вместе – к победе! – отметили в пресс-службе ВС.
Напомним, ранее мы писали, что ночью россияне ударили ракетой по центру Николаева (ФОТО).
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