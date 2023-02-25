«Они погибли, чтобы вы были свободны»: в Павлограде создают стену памяти земляков, умерших в бою с оккупантами

В воскресенье, 25 февраля, в Музее российско-украинской войны, что в Павлограде Днепропетровской области, начали оформлять стену памяти погибших воинов-земляков.

На инсталляции уже можно разглядеть надпись «Они погибли, чтобы вы были свободны». Соответствующие снимки опубликовали в Facebook.

Инициатором создания стены стал местный житель Анатолий Токарев. Он же является и основателем Музея. Создал его, когда вернулся с войны — в 2014 году прошел плен, был в разведке. А после полномасштабного вторжения стал волонтером.

Сейчас в Музее можно встретить обломки вражеских снарядов и ракет, трофеи, сожженную российскую технику. А на стене соберут фотографии и данные героев из Павлограда, которые отдали свою жизнь, защищая родную землю от оккупантов с 2014 года.

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