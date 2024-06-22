«Они говорили, что он украл этого ребенка»: один из свидетелей о скандале с охраной Тищенко

20 июня нардеп Николай Тищенко приехал в Днепр, чтобы «накрыть мошеннические ботофермы». В тот же день в сети распространилось видео, на котором его охранники задерживают мужчину на проспекте Яворницкого. В его руках был маленький ребенок.
Выяснилось, что он — военный Дмитрий «Сын» Павлов. По предварительной информации, мужчина вступил в конфликт между Тищенко и его охраной.
Корреспонденты dnepr.info получили комментарий одного из свидетелей. Он рассказал о деталях инцидента.
Я проходил мимо, когда увидел мужчину с коляской. Заметил, что его что-то беспокоит. Впоследствии увидел идущих в его сторону нескольких мужчин в военной форме.
Очевидец рассказал, как неизвестные в балаклавах скрутили военного, в руках которого был ребенок. К счастью, неравнодушные граждане забрали его.
Неизвестные в военной форме начали голосить, что это не его ребенок, что он его украл и прикрывается.
Кроме того, «охранники» сообщили, что мужчина напал на одного из полицейских и бросается на прохожих.
Когда его спросили, это ли его ребенок, он не раздумывая ответил «Это мой сын». Я видел, как от волнения глаза его наполнились слезами, а губы пересохли.
Также сообщается, что на военного надели наручники, подняли на ноги и куда-то увели.
Мужчина спросил, где его обувь. Вероятно, она слетела во время борьбы с охраной. Однако им было плевать, повели так — в носках.
Эту ситуацию Тищенко комментировал в своем Telegram-канале вчера и отметил, что «конфликт возник в результате препятствования деятельности правоохранителей неизвестными мужчинами на следователя оперативной группы».
Я видел, как отец малыша пережил большой стресс и надеюсь, что с ним все будет хорошо, — подытожил свидетель.
По данному факту правоохранители открыли два уголовных введения по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, вчера мы писали, что Ермак отреагировал на инцидент с Тищенко в Днепре.
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