«Они говорили, что он украл этого ребенка»: один из свидетелей о скандале с охраной Тищенко

Наши корреспонденты узнали детали инцидента из Тищенко.

20 июня нардеп Николай Тищенко приехал в Днепр, чтобы «накрыть мошеннические ботофермы». В тот же день в сети распространилось видео, на котором его охранники задерживают мужчину на проспекте Яворницкого. В его руках был маленький ребенок.

Выяснилось, что он — военный Дмитрий «Сын» Павлов. По предварительной информации, мужчина вступил в конфликт между Тищенко и его охраной.

Корреспонденты dnepr.info получили комментарий одного из свидетелей. Он рассказал о деталях инцидента.

Я проходил мимо, когда увидел мужчину с коляской. Заметил, что его что-то беспокоит. Впоследствии увидел идущих в его сторону нескольких мужчин в военной форме.

Очевидец рассказал, как неизвестные в балаклавах скрутили военного, в руках которого был ребенок. К счастью, неравнодушные граждане забрали его.

Неизвестные в военной форме начали голосить, что это не его ребенок, что он его украл и прикрывается.

Кроме того, «охранники» сообщили, что мужчина напал на одного из полицейских и бросается на прохожих.

Когда его спросили, это ли его ребенок, он не раздумывая ответил «Это мой сын». Я видел, как от волнения глаза его наполнились слезами, а губы пересохли.

Также сообщается, что на военного надели наручники, подняли на ноги и куда-то увели.

Мужчина спросил, где его обувь. Вероятно, она слетела во время борьбы с охраной. Однако им было плевать, повели так — в носках.

Эту ситуацию Тищенко комментировал в своем Telegram-канале вчера и отметил, что «конфликт возник в результате препятствования деятельности правоохранителей неизвестными мужчинами на следователя оперативной группы».

Я видел, как отец малыша пережил большой стресс и надеюсь, что с ним все будет хорошо, — подытожил свидетель.

По данному факту правоохранители открыли два уголовных введения по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, вчера мы писали, что Ермак отреагировал на инцидент с Тищенко в Днепре.

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