Онлайн-продажи: в Кривом Роге правоохранители разоблачили мошенника

Мужчина завладел средствами по крайней мере 14 человек из разных регионов страны. Окончательное количество потерпевших будет установлено в ходе расследования.

28-летний горожанин размещал на платформе онлайн-покупок объявления о продаже различных товаров, а после получения предоплаты или полной оплаты, прерывал связь с покупателями.

Санкционированный обыск по месту жительства и в автомобиле фигуранта прошел 6 июня на основании определения следователя судьи с участием следователей, работников киберполиции и криминальной полиции Криворожского РУП. Правоохранители изъяли 8 мобильных телефонов, 44 сим-карты, банковские карты и компьютерную технику. Изъятые вещественные доказательства были направлены на проведение экспертизы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о донесении фигуранту о подозрении. Следственные действия продолжаются.

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