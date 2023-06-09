Онлайн-продажи: в Кривом Роге правоохранители разоблачили мошенника

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о донесении фигуранту о подозрении. Следственные действия продолжаются.
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