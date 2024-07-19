«Он выбрал быть счастливым»: житель Днепра устроил «водное шоу» в фонтане ТЦ (ВИДЕО)

Житель Днепра купался в фонтане ТЦ.

В Днепре в ТРЦ «Караван» заметили мужчину, который плескался в фонтане в холле торгового центра.

На видео, которое распространили в сети, видно, что посетитель в оранжевой футболке решил охладиться в фонтане. Это привлекло внимание покупателей торгового центра, с интересом наблюдавших за событием, но мужчина нисколько не стеснялся численной аудитории, а наоборот устроил «водное шоу».

Днепрянин нырял в неглубокий фонтан и блокировал струи воды, обливая других людей.

В сети мужчине позавидовали.

Он выбрал быть счастливым, – шутят горожане.

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