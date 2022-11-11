Он ответит: за гибель девочки в ДТП под Кривым Рогом обвиняемый оказался на скамье подсудимых

Об этом сообщает Днепропетровскаяч областная прокуратура.
Двум фигурантам вменяют нарушение Правил дорожного движения, которое привело к смерти ребенка (часть 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины).
По версии следствия, 10 июля на дороге в селе Марьяновка Криворожского района водитель Suzuki 32 лет выехал на встречную полосу на перекрестке и врезался в легковушку Skoda. От удара машина с водителем вылетела на тротуар, где мужчина сбил семью с ребенком. На месте трагедии погибла 10-летняя девочка.
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