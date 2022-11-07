Он ненавидел врагов: командир отделения из Днепропетровской области погиб в бою

защищая территориальную целостность Украины, вблизи села Малая Сейдеминуха Бериславского района Херсонской области погиб солдат Сергей Клочко. Ему было всего 24 года.

До полномасштабного вторжения россии Сергей уже имел большой опыт военной службы. В 2017-2020 г.г. он служил по контракту на должности заместителя командира боевой машины – наводчика-оператора одной из воинских частей.

В феврале был мобилизован в ряды ВСУ.

Проходил службу в должности командира пехотного отделения.

Сергей навсегда останется в нашей памяти мужественным защитником, бесстрашным воином, великим патриотом Украины…

Прощание с погибшим воином состоится 8 ноября на Аллее Славы г. Пятихатки Каменского района.

Українська Русский

Автор: