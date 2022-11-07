Он ненавидел врагов: командир отделения из Днепропетровской области погиб в бою

До полномасштабного вторжения россии Сергей уже имел большой опыт военной службы. В 2017-2020 г.г. он служил по контракту на должности заместителя командира боевой машины – наводчика-оператора одной из воинских частей.
В феврале был мобилизован в ряды ВСУ.
Проходил службу в должности командира пехотного отделения.
Сергей навсегда останется в нашей памяти мужественным защитником, бесстрашным воином, великим патриотом Украины…
Прощание с погибшим воином состоится 8 ноября на Аллее Славы г. Пятихатки Каменского района.
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Надежда Захарченко
Автор:
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