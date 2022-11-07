Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Он ненавидел врагов: командир отделения из Днепропетровской области погиб в бою

Он ненавидел врагов: командир отделения из Днепропетровской области погиб в бою

Сегодня 19:15
просмотров

защищая территориальную целостность Украины, вблизи села Малая Сейдеминуха Бериславского района Херсонской области погиб солдат Сергей Клочко. Ему было всего 24 года.
Новости Днепра про Он ненавидел врагов: командир отделения из Днепропетровской области погиб в бою

Об этом сообщает Каменская районная государственная администрация.

До полномасштабного вторжения россии Сергей уже имел большой опыт военной службы. В 2017-2020 г.г. он служил по контракту на должности заместителя командира боевой машины – наводчика-оператора одной из воинских частей.

В феврале был мобилизован в ряды ВСУ.

Проходил службу в должности командира пехотного отделения.

Сергей навсегда останется в нашей памяти мужественным защитником, бесстрашным воином, великим патриотом Украины…

Прощание с погибшим воином состоится 8 ноября на Аллее Славы г. Пятихатки Каменского района.

 

Новости Днепра про Он ненавидел врагов: командир отделения из Днепропетровской области погиб в боюУкраїнська Новости Днепра про Он ненавидел врагов: командир отделения из Днепропетровской области погиб в боюРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Оккупанты обстреляли здание ГСЧС в Лимане: ранен один спасатель
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Оккупанты обстреляли здание ГСЧС в Лимане: ранен один спасатель

    Россияне в последние дни наносят удары по Лиману (Донецкая область).…

    В лесу в Приднепровске пилят здоровые деревья: среди них – ольха с охранным статусом
    Новости Днепра
    Сегодня 18:53
    В лесу в Приднепровске пилят здоровые деревья: среди них – ольха с охранным статусом

    В Днепре в лесу, что напротив Самарского исполкома, компания "Агромак…

    Как хранить сливочное масло, чтобы оно не портилось без холодильника
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Как хранить сливочное масло, чтобы оно не портилось без холодильника

    Чтобы продлить срок годности сливочного масла, нужно знать некоторые нюансы.

    Сережки в полу и поиски бриллиантов на развалинах: история дома Шварца в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 18:03
    Сережки в полу и поиски бриллиантов на развалинах: история дома Шварца в Днепре

    Дом Шварца находился на улице Тихой в Днепре. Более ста…

    Последние новости

    Оккупанты обстреляли здание ГСЧС в Лимане: ранен один спасатель
    Оккупанты обстреляли здание ГСЧС в Лимане: ранен один спасатель

    Россияне в последние дни наносят удары по Лиману (Донецкая область). Под обстрел попало здание ГСЧС, в результате чего один работник получил ранение.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    В лесу в Приднепровске пилят здоровые деревья: среди них – ольха с охранным статусом
    В лесу в Приднепровске пилят здоровые деревья: среди них – ольха с охранным статусом

    В Днепре в лесу, что напротив Самарского исполкома, компания "Агромак Днепр" по заказу департамента парков и рекреации Днепровского городского совета начала спиливать, как указано в актах, сухие и аварийные деревья.

    Сегодня 18:53
    0
    просмотров
    Как хранить сливочное масло, чтобы оно не портилось без холодильника
    Как хранить сливочное масло, чтобы оно не портилось без холодильника

    Чтобы продлить срок годности сливочного масла, нужно знать некоторые нюансы.

    Сегодня 18:45
    0
    просмотров
    Сережки в полу и поиски бриллиантов на развалинах: история дома Шварца в Днепре
    Сережки в полу и поиски бриллиантов на развалинах: история дома Шварца в Днепре

    Дом Шварца находился на улице Тихой в Днепре. Более ста лет назад она соседствовала с Тюремной площадью. Но это не мешало бизнесменам того времени возводить на улице доходные дома.  Долгое время после основания Днепра улица Тихая была застроена маленькими домиками.…

    Сегодня 18:03
    просмотров
    В Днепре задержали водителя, который на Баррикадной сбил пешеходов и скрылся с места ДТП
    В Днепре задержали водителя, который на Баррикадной сбил пешеходов и скрылся с места ДТП

    Ночью 6 ноября на перекрестке улицы Баррикадной и проспекта Яворницкого произошло ДТП: водитель автомобиля Mercedes сбил двух мужчин и скрылся с места аварии.

    Сегодня 17:07
    0
    просмотров
    В Днепре во дворах многоэтажек появятся новые укрытия
    В Днепре во дворах многоэтажек появятся новые укрытия

    Помните бетонные укрытия на остановках общественного транспорта? В будущем такие планируют установить во дворах многоэтажек.

    Сегодня 16:52
    0
    просмотров
    В Днепре рейдеры во главе с адвокатом кошмарили бизнес: как продвигается дело
    В Днепре рейдеры во главе с адвокатом кошмарили бизнес: как продвигается дело

    В Днепре под стражу взяли восьмерых участников преступной группы, которая кошмарила предпринимателей.

    Сегодня 16:24
    просмотров
    Если выключили электричество: как приготовить кашу на холодной воде и без плиты
    Если выключили электричество: как приготовить кашу на холодной воде и без плиты

    В Днепре все многоквартирные дома можно условно поделить на два вида. Те, где есть газовые плиты и те, где наличие освещение в квартире и приготовления еды полностью зависит от электричества.  Журналисты dnepr.info разбирались, как при наличии энергетической тревоги, аварийных отключений…

    Сегодня 16:11
    0
    просмотров
    Учила молодежь и была примером: на Днепропетровщине умерла врач с 43-летним стажем
    Учила молодежь и была примером: на Днепропетровщине умерла врач с 43-летним стажем

    Светлая память!

    Сегодня 15:33
    2
    просмотров
    Простые правила, которые спасают жизнь во время ракетных ударов и бомбардировок
    Простые правила, которые спасают жизнь во время ракетных ударов и бомбардировок

    Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и берегите себя!

    Сегодня 15:32
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх