Он не смог пережить войну: умер военный из Каменского

Об этом сообщает глава Каменского городского совета Андрей Белоусов.
Александр Шевченко родился 29 сентября 1975 года в Каменском (тогда еще Днепродзержинске). С июня 2022 года мужчина защищал Украину от российских окупантов. У него остались дочь, родители и брат.
Сегодня, 8 июня, воина похоронили на Аллее Героев кладбища по улице Весенней в Каменском.
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