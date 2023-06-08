Он не смог пережить войну: умер военный из Каменского

Находясь в отпуске, 31 мая скончался военнослужащий из Каменского Александр Шевченко. У 47-летнего мужчины не выдержало сердце.

Об этом сообщает глава Каменского городского совета Андрей Белоусов.

Александр Шевченко родился 29 сентября 1975 года в Каменском (тогда еще Днепродзержинске). С июня 2022 года мужчина защищал Украину от российских окупантов. У него остались дочь, родители и брат.

Сегодня, 8 июня, воина похоронили на Аллее Героев кладбища по улице Весенней в Каменском.

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