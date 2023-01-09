Омбудсмен отреагировал на «списки уклонистов», которые вывесили в пригороде Днепра

Омбудсмен Верховной Рады Дмитрий Любинец отреагировал на скандал со списками военнообязанных, которые развешивали в пригороде Днепра.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам человека в Верховной Раде Украины Дмитрия Любинца.

Недавно в поселках в пригороде Днепра, а именно в Подгородном, Слобожанском и Любимовке, на улицах вывесили «списки ухилянтов». Большие листья с фамилиями мужчин, не пришедших в военкомат, повесили на столбах и деревьях.

Они не защищают Родину, – такая надпись была на плакатах.

Позже эти списки разлетелись в телеграмм каналах и фейсбуке. Как отметили в офисе омбудсмена, таким образом был нарушен закон о персональных данных, ведь в списках была указана вся персональная информация о призывниках.

Отмечается, что обработка персональных данных должна производиться для конкретных и законных целей, а работники субъектов отношений, связанных с персональными данными, обязаны не разглашать данные, которые были им вверены.

Представительство омбудсмена требует провести внутренние проверки в РТЦК, к которым принадлежали призывники и убрать эти списки. Кто именно развешивал плакаты и как получил данные — неизвестно.

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