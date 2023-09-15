Олигарху из Днепра Коломойскому в изоляторе вручили третье подозрение

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в Telegram.
Отмечается, что Коломойскому сообщили о подозрении в изоляторе, в присутствии его адвоката.
По словам Лещенко, олигарха подозревают:
Досудебное расследование установило, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав также входил руководитель столичного филиала ПриватБанка Сергей Волков и другие должностные лица столичного филиала и главного офиса ПриватБанка. Вместе они разработали план преступной деятельности, направленный на завладение денежными средствами банка. Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу главного офиса Приватбанка, их учет, оформление перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами Приватбанка и т.д.
«Искусственное» внесение наличных денег от имени Коломойского происходило в период с 26 марта 2013 года по 18 февраля 2014 года на общую сумму 5 млрд 878 млн грн.
В дальнейшем эти средства легализовали путем их пересчета на разные счета, в частности, на собственный счет Коломойского; ООО «ФК Днепр»; по адресу организации «Объединенная еврейская община Украины»; ООО «Протон-21» и т.д.
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее мы писали, что 7 сентября детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу «ПриватБанка» Игорю Коломойскому и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.
Читайте также:
Автор:
Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.
Вечная слава!
Весьма неприятный сюрприз.
Мужчину будут судить по фактам дезертирства и государственной измены.
Россияне продолжают терроризировать Днепропетровщину.
Вечная слава!
Захватите с с обой зонт!
Последний шанс сделать летние фото.
В Днепре и области можно отслеживать качество воздуха
В Днепре ночью на 15 сентября резко испортится погода.
Если не знали, куда пойти.
Весьма странное фото распространил местный телеграм-канал.
Курьезный случай произошел во Львове.
Весьма неприятный сюрприз.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!