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Олигарху из Днепра Коломойскому в изоляторе вручили третье подозрение

Сегодня 09:00
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Олигарху из Днепра Игорю Коломойскому в четверг, 14 сентября, Бюро экономической безопасности Украины сообщило о третьем подозрении. Оно связано с завладением средствами ПриватБанка.

Новости Днепра про Олигарху из Днепра Коломойскому в изоляторе вручили третье подозрение

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Сергей Лещенко в Telegram.

Отмечается, что Коломойскому сообщили о подозрении в изоляторе, в присутствии его адвоката.

По словам Лещенко, олигарха подозревают:

  • в организации подделки документов на перевод средств;
  • в организации завладения чужим имуществом путём, осуществленного организованной группой, в особо крупных размерах;
  • в приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.

Досудебное расследование установило, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав также входил руководитель столичного филиала ПриватБанка Сергей Волков и другие должностные лица столичного филиала и главного офиса ПриватБанка. Вместе они разработали план преступной деятельности, направленный на завладение денежными средствами банка. Он заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу главного офиса Приватбанка, их учет, оформление перевозки несуществующих наличных средств инкассаторами Приватбанка и т.д.

«Искусственное» внесение наличных денег от имени Коломойского происходило в период с 26 марта 2013 года по 18 февраля 2014 года на общую сумму 5 млрд 878 млн грн.

В дальнейшем эти средства легализовали путем их пересчета на разные счета, в частности, на собственный счет Коломойского; ООО «ФК Днепр»; по адресу организации «Объединенная еврейская община Украины»; ООО «Протон-21» и т.д.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Новости Днепра про Олигарху из Днепра Коломойскому в изоляторе вручили третье подозрение

Новости Днепра про Олигарху из Днепра Коломойскому в изоляторе вручили третье подозрение

Напомним, ранее мы писали, что 7 сентября детективы НАБУ по согласованию руководителя САП сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу «ПриватБанка» Игорю Коломойскому и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

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