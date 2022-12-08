“Оливье“ подорожал: днепрянам сообщили, сколько будет стоить новогодний салат

В Украине растут цены на все продукты, и ингредиенты для салата "Оливье" не стали исключением. Стало известно, сколько любимое новогоднее блюдо украинцев будет стоить в декабре 2022 года.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркнул, что новогодний стол украинцев будет недешевым. Проблема не только в подорожании продуктов, но и в падении доходов жителей страны. Традиционный салат «Оливье» обойдется намного дороже, чем год назад.

«По нашим подсчетам в этом году один килограм «Оливье» будет стоить украинцам около 340 грн. Год назад эта цена составляла где-то 250 грн. То есть подорожание около 40%. Это соответствует общему росту цен на продукты питания, который мы наблюдаем в последнее время», — указал эксперт.

Аналитик обратил внимание на официальные данные Госстата, согласно которым продукты подорожали на 37% в сравнении с прошлым годом. При этом увеличилась стоимость как отечественных, так и импортных товаров, поскольку цены зависят от стоимости энергоносителей и курса доллара.

Пендзин считает, что и после Нового года продукты не станут дешевле. В правительстве спрогнозировали, что в 2023-м цены на них вырастут еще на 28%, это заложено в госбюджете.

«Реальные доходы населения упали на четверть. И людям теперь труднее снабжать себя продуктами питания. Но в стране война, и иначе быть не может», — цитирует экономиста «Апостроф».

Также отмечено, что подорожание коснется спиртных напитков и алкоголя, потому что увеличатся затраты на их производство.

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