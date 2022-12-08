“Оливье“ подорожал: днепрянам сообщили, сколько будет стоить новогодний салат

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин подчеркнул, что новогодний стол украинцев будет недешевым. Проблема не только в подорожании продуктов, но и в падении доходов жителей страны. Традиционный салат «Оливье» обойдется намного дороже, чем год назад.
«По нашим подсчетам в этом году один килограм «Оливье» будет стоить украинцам около 340 грн. Год назад эта цена составляла где-то 250 грн. То есть подорожание около 40%. Это соответствует общему росту цен на продукты питания, который мы наблюдаем в последнее время», — указал эксперт.
Аналитик обратил внимание на официальные данные Госстата, согласно которым продукты подорожали на 37% в сравнении с прошлым годом. При этом увеличилась стоимость как отечественных, так и импортных товаров, поскольку цены зависят от стоимости энергоносителей и курса доллара.
Пендзин считает, что и после Нового года продукты не станут дешевле. В правительстве спрогнозировали, что в 2023-м цены на них вырастут еще на 28%, это заложено в госбюджете.
«Реальные доходы населения упали на четверть. И людям теперь труднее снабжать себя продуктами питания. Но в стране война, и иначе быть не может», — цитирует экономиста «Апостроф».
Также отмечено, что подорожание коснется спиртных напитков и алкоголя, потому что увеличатся затраты на их производство.
Читайте також:
Автор:
Вооруженные силы Украины удачно атаковали вражеские пункты управления и нанесли…
В Украине выставили на продажу уникальную серебряную монету. Она была…
Сегодня улицы Днепра превратились в огромный каток.
Наши Герои делают все, чтобы защитить нас от российских оккупантов.
Вооруженные силы Украины удачно атаковали вражеские пункты управления и нанесли удар по району сосредоточения артиллерии российских оккупантов.
Завтра в Днепре ожидается ухудшение погодных условий. К гололеду присоединится туман, на дорогах существенно ухудшится видимость. Водителей призывают не использовать машины, а пересесть на общественный транспорт.
Пограничники Мукачевского пограничного отряда остановили пятерых мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконно попасть в Румынию.
В Украине выставили на продажу уникальную серебряную монету. Она была изготовлена до 1241 года. Продавец предложил цену в 90 тысяч гривен (2502,90 доллара) и показал фото уникального лота.
Сегодня улицы Днепра превратились в огромный каток.
Наши Герои делают все, чтобы защитить нас от российских оккупантов.
И хотя в Украине запретили продажу и использование пиротехники, однако находятся люди, использующие петарды и пытающиеся запустить салюты.
Будьте обережні.
Вчера, 7 декабря, на линию "102" неравнодушные граждане сообщили о том, что на улице Метростроевской находится пожилой мужчина, который не знает, как попасть домой.
В Днепре спасают собаку, которой перебили все тело.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!